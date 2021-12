EXCLUSIV! Mariana de la “Puterea Dragostei” vrea să fie mamă! Ce planuri are acum că este din nou singură! “Îmi doresc copii”

In articol:

Mariana este una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la show-ul fenomen “Puterea Dragostei”. Aceasta a făcut furori în sezonul trei, fiind curtată de majoritatea băieților care au trecut pragul competiției. Recent a pus punct relației cu bărbatul misterios care o făcea fericită, însă nu ascunde faptul că își dorește să aibă copii cât mai curând.

Mariana își dorește copii

Mariana [Sursa foto: Captură YouTube]

La cel 27 de ani, Mariana are planuri serioase cu viața ei, printre care să devină mamă. Sora ei a născut de curând, iar aceasta a fost extrem de fericită că a devenit, oficial, mătușă.

Mariana povestește în cadrul emisiunii “Totul despre Puterea Dragostei”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, cum a dezvoltat acest sentiment matern, încă de mică.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

“Am avut grijă de nepoata mea, care acum are nouă ani. Când era mică stătea foarte mult timp cu mine, pentru că sora mea era la facultate. Am avut grijă de ea de când avea două săptămâni și la un moment dat îmi spunea mamă. E o senzație pe care abia aștept să o trăiesc și eu, să am copiii mei și să îmi spună mamă.”, a declarat Mariana.

Citeste si: Mariana și Aya de la Puterea Dragostei nu mai sunt prietene. Locuiau împreună și păreau de nedespărțit: ”Oamenii se mai schimbă” Roșcata a mai mărturisit faptul că de când a născut sora sa, este nedezlipită de nepoțelul ei. Aceasta îl iubește foarte mult, fiind unul dintre motivele pentru care arde de nerăbdare să devină mamă.

Mariana, despre fosta relație: “A fost ceva scurt, dar frumos”

Mariana [Sursa foto: Captură YouTube]

Mariana este din nou singură! Fosta concurentă “Puterea Dragostei” a declarat că în momentul de față nu mai există niciun bărbat în viața ei. Roșcata a dezvăluit motivul pentru care a pus relației și care sunt planurile ei de viitor.

“Din păcate nu mai există, fiindcă au intervenit foarte multe lucruri la mijloc. Eu îmi doresc o familie, îmi doresc copii, dar persoana în cauză mi-a spus că nu este pregătită pentru toate aceste lucruri și am hotărât să mă distanțez. Odată ce nu pornim cu aceleași gânduri, consider că nu are rost să ducem mai departe această relație. Mai bine se termină mai devreme decât mai târziu, când intervin tot felul de sentimente și să mă atașez mai mult de acea persoană. A fost ceva scurt, dar frumos.”, a povestit Mariana.

Distribuie pe: