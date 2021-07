EXCLUSIV Marius Crăciun și Andrei Dascălu, critici dure la adresa Faimoasei Elena Marin: „Se victimiza! A spus că noi nu avem coloana vertebrala”

Marius Crăciun și Andrei Dascălu [Sursa foto: Captura Video] 18:03, iul 14, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marius Crăciun și Andrei Dascălu au venit în platoul WOWbiz, unde au vorbit despre Marea Finală, cât și despre foștii lor concurenți. Cei doi Războinici au mărturisit că relția lor de prietenie cu Maria Chițu s-a răcit cu timpul.

„Am decis sa ne separam pentru ca nu mai eram o echipa, Maria a spus ca nu ne va mai sustine. Eu am fost mereu alaturi de ea, iar apoi a fost un soc atunci cand a spus ca nu o sustinem. Cand Zanni a plecat in excursie, eu am rămas cu Andrei și Maria a rămas în cealaltă baraca și i-am spus să vină să stea cu noi, că nu stea singură noaptea. I-am zis de două ori si nu a vrut. Iar Andrei s-a trezit peste noapte si a văzut-o pe Maria, care se speriase foarte rau, si i-a spus sa vina la noi in baraca”, a declarat Marius Crăciun, la „Ștafeta mixtă”.

„Prima data a spus ca nu vine, tot din orgoliu, dar i-am luat eu paturile si le-am pus la noi”, a completat Andrei Dascălu.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu, despre Elena Marin

Marius Crăciun și Andrei Dascălu au vorbit și despre Elena Marin, pe care au cunoscut-o mai bine după ce s-au unit echipele. Ei susțin că Faimoasa obișnuia să se victimizeze, chiar și atunci când nu era cazul.

„Noi am devenit dusmanii Elenei, nu ne mai privea la fel. Ea tot timpul ne-a spus ca ii place de noi pentru ca suntem educati, iar la urmatoare discutie ne-a spus ca nu avem coloana vertebrala, ca se vede caracterul nostru. I-am spus că dramatizeaza foarte mult, erau niste chestii pe care le ducea la extrem si incerca sa ii denigreze pe ceilalti”, a mărturisit Marius.

„Cand s-au certat baietii rau cu Elena si s-au facut bisericute, poate atunci s-a gandit ca trebuie sa mearga pe calea asta. Ea nu a mai fost jignita. In Consiliu imi era mila de ea. De la unificare, cand am inceput sa ii cunosc pe baieti, am vazut ca se victimiza in continuare si in camp noi stateam cu baietii si nu ii facea nimeni nimic. In Consiliu începea sa reproseze, sa spuna ca este jignita, dar nu ii facea nimeni nimic. Elena chiar se victimiza”, a recunoscut Andrei Dascălu.