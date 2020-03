În urmă cu câteva zile, de Dragobete, toată România a văzut cum Andrei și Karina de la Survivor România au dat frâu liber sentimentelor. Cei doi concurenți au fost filmați în ipostaze tandre, mai mult s-au și sărutat pasional, semn că relația lor a trecut la nivelul următor și niciunul dintre protagoniști nu a mai dorit să se ascundă.

De altfel, la Consiliu, în fața prezentatorului Survivor România, Dan Cruceru, dar și a celorlalți concurenți ai emisiunii din Repiublica Dominicană, războinicii au recunoscut că sentimentele pe care le au unul pentru celălalt îi ajută și în timpul meciurilor.

Citeste si: Coșmarul prin care a trecut Claudia de la Survivor România în Republica Dominicană! ”Mi s-au pus șapte perfuzii din cauza mâncării! Aveam niște dureri groaznice de stomac”

Citeste si: Declarație șoc a lui Ion Surdu despre bătăușa Ana de la Survivor România! ”Fiecare își asumă ceea ce face până la urmă! Ea o să își ia pedeapsa cu capul sus”! EXCLUSIV

Karina și Andrei de la Survivor România au recunoscut în fața tuturor că au o relație! ”E un plus de fericire în viața noastră”

”Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată”, a povestit Karina despre relație pe car o are cu Andrei de la Survivor România.

Karina nu este îndrăgostită de Andrei de la Survivor România! ”El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire”

De cealaltă parte, și Andrei a avut de spus numai cuvinte frumoase la adresa tinerei din Craiova.a menționat războinicul.

În mod surprinzător, nu toată lumea crede în relația celor doi amorezi. Dacă, inițial, Dana, mătușa Karinei, a comentat scurt la FanArena, spunând că idila nu este una reală, la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată live pe facebook-ul WOWbiz.ro, a detaliat și a și dezvăluit lucruri incendiare.

În opinia mătușii sale, Karina nu este îndrăgostită de Andrei de la Survivor România, ci mai degrabă este un flirt trecător. ”M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”, a declarat Dana pentru WOWbiz.ro!