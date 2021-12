Prima femeie cu care s-a întâlnit Mihai Trăistariu, după ce a anunțat că vrea relație: "Ne-am văzut azi pentru prima dată"

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai iubiți artiști din țara noastră. Recent, artistul și-a exprimat în mod public dorința de a întâlni o persoană, care să-i fie alături pentru tot restul vieții.

În prag de sărbători, Trăistariu a postat pe pagina sa de Facebook, o poză în care era alături de o femeie, chiar de ziua sa de naștere, iar mesajul pe care l-a postat ne duce cu gândul la o posibilă idilă între el și aceea femeie.

Mihai Trăistariu: "Cea mai mare admiratoare"

După multe căutări și anunțuri, Mihai Trăistariu pare să fie găsit o persoana, care îl apreciează și îl respectă pentru ceea ce este el, iar de ziua sa artistul a ales să-și petreacă ziua alături de ea. Artistul a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu el, pe pagina sa de Facebook, alături de o femeie misterioasă, pe care Mihai Trăistariu a prezentat-o drept o admiratoare de-a lui, nu ca pe o potențială parteneră de viață.

Cântărețul a dezvăluit că este pentru prima dată când se întâlnește cu acestă femeie și că a făcut acest lucru pentru că este devotat fanilor luni, care îl iubesc, iar el a vrut să-i acorde o oră din viața lui.

"Ea e Adina. Cea mai mare admiratoare a mea.(...) Ne-am văzut azi pentru prima dată.(...) A fost cadoul meu... pentru ea.(...) Am vrut să dăruiesc unui fan... o oră din viața mea, a fost descrierea artistului, la postarea sa de pe Facebook", a declarat Mihai Trăistariu, pe pagina sa de Facebook

După acestă întâlnire specială, Mihai Trăistariu a venit acasă emoționat și surprins de respectul pe care i-l poartă femeia și a început să descrie ziua pe care a petrecut-o alături de ea, dar

și darurile pe care le-a primit de la aceasta.

"Dragilor... azi am avut o zi specială... M-am întors chiar acum de la întâlnirea cu cea mai mare admiratoare a mea la ora actuală V-am povestit că am ales-o dintr-o multitudine de fani și am vrut să i-l fac cadou pe... Mihai Traistaiu. Așa că ...Fiind tot din Constanța, unde locuiesc și eu... am invitat-o în oraș și i-am dăruit o oră din viața mea. Chiar am vrut s-o cunosc! E prea dedicată, prea pasionată de munca mea, de cariera mea, de viața mea, de orice fac și ce zic. Mă susține și mă promovează cum nimeni n-o face! Și-atunci... merita toată atenția mea !Dimineață am postat tortul pe care mi-a promis că mi-l aduce seara. Dar... surpriză ...Pe lângă tort... mi-a mai adus un kilometru de cadouri, de ziua mea! Îi mulțumesc enorm pentru acest gest formidabil! Adina e un om minunat, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc! Este o fire timidă, caldă, o ființă tare bună și cu foarte mult bun simț. Mă bucur enorm că am cunoscut un om atât de fain... și i-am promis că ne vom mai vedea cu siguranță.(...) P. S.: Am chemat-o să-i arăt și academia mea de arte din Constanța, pentru că-mi povestise că ar fi vrut să cânte cândva", a scris Mihai Trăistariu, pe pagina sa de Facebook

Postarea a strâns sute de comentarii și aprecieri, dovada că Mihai Trăistariu este un artist foarte iubit și foarte apreciat de public.

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

Citeste si: Mihai Trăistariu își caută iubirea pe site-urile matrimoniale! După un an de singurătate, artistul a făcut un anunț public: "Bărbos, mustăcios, simpatic”"

"Ce bine îți stă Mihai lângă o fată(...) Ma bucur pentru tine dar si pentru ea!(...) Un gest foarte frumos Felicitări pentru această inițiativă!(...) Ești un om minunat!(...) Cred că a fost în al 9-lea cer!(...) Putini ar face asta!(...) Tot mereu aşa sa rămâi ,om simplu cu suflet bun si curat.La multi ani si multă sănătate Mihai!", sunt doar câteva dintre sutele de mesaje, de pe Facebook.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Întălnirea lui Mihai Trăistariu, motiv de gelozie între fane:"Ce mă enervează!"

Faptul că artistul a decis să-și petreacă ziua de naștere cu o fană a trezit diverse controverse și motive de gelozie. Una dintre fane nu a mai rezistat și i-a scris lui Mihai Trăistariu pe pagina sa de Facebook

"ei, o fi având 1,70 m, ce-i mare scofală?! eu am 1,60 m și când vorbești cu mine nu dai în diabet de atâtea inimioare și dulcegării. ce mă enervează pe mine fanele-astea ce se țin scai de câte un artist!", a fost mesajul persoanei deranjate de alegerea artistului.

Mihai Trăistriu nu a putut să tacă și și-a apărat admiratoare cu care și-a petrecut ziua de naștere și care i-a făcut atâtea dovezi de iubire.

"Există totuși un secret.(...) Ea nu mă critică niciodată, îmi vorbește numai frumos și îmi dă o stare bună", a fost replica artistului.

Bineînțeles, Adina, fana lui Mihai Trăistariu, a trebuit să spună și ea ceva și să se apere de invidia celoralte fane, care au încercat să o jignească.

Citeste si: Câte iubite a avut Mihai Trăistariu. S-a afișat rar cu ele, iar la 42 de ani își caută jumătatea pe matrimoniale

"bună dimineața. Dna, cu tot respectul pentru dvs, eu îl respect pe artistul Mihăiță traistariu. Dna ioana ce e greșit în a trimite inimioare și a vorbi frumos despre artistul preferat Mihai Traistariu? Va enervează ca ce fac eu? Dna orice ați spune dvs, eu tot fan Mihai Traistariu rămân. Mulțumesc Mihai Traistariu ptr gestul frumos o zi frumoasa artistului minunat Mihai Traistariu o zi frumoasa dna ioana", a fost replica Adinei, admiratoarea artistului.

Distribuie pe: