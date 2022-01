EXCLUSIV! WOWbiz.ro, de vorbă cu vedetele în cea mai deprimantă zi din an! Ce fac celebritățile când sunt triste: "Am avut o depresie care m-a ținut 2 ani"

In articol:

Luni, 17 ianuarie, este „Blue Monday”, cea mai deprimantă zi din 2022. Conceptul a fost inventat în 2005, pentru o agenție de turism, de psihologul britanic Cliff Arnall, după o formulă matematică proprie prin care a calculat când pică

Mihai Trăistariu: „Am avut o depresie care m-a ținut 2 ani de zile.”

această zi. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu vedetele și a aflat cum trec ele peste o zi dificilă.

Mihai Trăistariu, finalist Eurovision în 2006 cu piesa „Tornero” [Sursa foto: Facebook]

Fostul reprezentant al României în finala Eurovision din 2006, Mihai Trăistariu, a avut o cădere după terminarea concursului. Motivul, spune el, a fost revenirea cu picioarele pe pământ după succesul pe care l-a obținut atunci, când s-a clasat pe locul al patrulea.

„De-a lungul anilor am avut chiar și depresie. Acum vreo 10 ani, am avut o depresie care m-a ținut 2 ani de zile. Probabil după Eurovisionul din 2006 mi-a scăzut succesul și este și normal să se întâmple asta. Nu poți s-o ții langa, toată viața, în vârf. N-ai cum! Am avut mici supărări, că nu mai sunt difuzat la radio, că nu știu ce...dar m-am remontat singur.

Am început să citesc foarte mult. Am recuperat din copilărie. Chiar dacă eram tocilar, nu citeam! Eu învățam matematică, am fost olimpic. De vreo 5-6 ani citesc tot ce-mi pică în mână, multe cărți de dezvoltare personală. Am învățat singur că trebuie să-ți umpli programul, trebuie să ieși tot timpul din casă, să nu stai singur și toate gândurile negre dispar. Mă bag singur în multe chestii ca să nu mă gândesc la cât de nașpa sunt viața sau pandemia”, a spus Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Prima femeie cu care s-a întâlnit Mihai Trăistariu, după ce a anunțat că vrea relație: "Ne-am văzut azi pentru prima dată"

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Amna: „Când am o zi nasoală, meditez.”

Amna și băiatul ei, Cristian [Sursa foto: Facebook]

Cântăreața a trecut prin momente foarte grele înainte să se lanseze în muzică. Diagnosticată greșit cu probleme grave de sănătate, Amna a fost nevoită să renunțe la jobul vechi de translator și să își vândă mașina, ca să poată plăti prima piesă înregistrată în studio. Acum, când simte că trece prin momente grele, aceasta se întoarce mereu către familie.

„Eu întotdeauna când am o zi nasoală, meditez sau ascult chestii motivaționale care-mi ridică mult vibe-ul. Încerc să-mi petrec timpul la o cafea cu o prietenă ori, de cele mai multe ori, cu băiețelul meu, pentru că el mă așteaptă cu sufletul la gură. La finalul zilei, familia este tot ce contează”, a declarat Amna în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Amna, probleme de sănătate după sărbători! Artista a spus tot adevărul despre cum se simte! “Cât să te ferești?”

Georgiana Lobonț: „Orice s-ar întâmpla, eu trebuie să fiu mereu puternică!”

Georgiana Lobonț, poreclită „Prințesa muzicii populare din Ardeal” [Sursa foto: Facebook]

Artista de muzică populară încearcă să nu se gândească la cât de serioase sunt problemele cu care se confruntă și trece peste orice cu ajutorul optimismului ei incurabil.

„Ascult muzică, stau cu copiii, mă duc la cumpărături, gătim, ne jucăm, ceva care să-mi distragă atenția. Vorbesc cu prietenii doar despre chestii care să-ți inducă o stare de bine. Cumva nu țin minte zilele mai puțin bune. Încerc să trec cu brio peste toate și eu, de felul meu, sunt o fire foarte optimistă și nu iau lucrurile ca și cum ar fi grave, chiar dacă sunt uneori. Încerc să le tratez ca pe un obstacol peste care încerc să trec. Sunt foarte ambițioasă și încerc să rămân mereu așa, să mă țin pe poziții. Orice s-ar întâmpla, eu trebuie să fiu puternică și trebuie să trec peste orice!”, le-a transmis Georgiana Lobonț jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Distribuie pe: