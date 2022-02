EXCLUSIV. Petra de la Eurovision România 2022, legătură neștiută cu artiști precum Justin Timberlake sau The Weeknd. Artista pregătește un show inedit pentru marea finală a concursului

In articol:

Petra a mers mai departe în competiția Eurovision România 2022, cu piesa Ireligios, cu care s-a calificat în Marea Finală a concursului muzical, la alegerea juriului specializat. Tânăra artistă ne-a oferit primele declarații despre calificarea ei în ultima etapă a Selecției Naționale. ”Sunt entuziasmată. Deși am trăit destul de mult experiența concursurilor în copilărie și adolescență, Eurovision mi-a adus niște emoții speciale. Îmi place. Este puțin trist când unii pleacă din concurs pentru că în general arta este subiectivă, dar din păcate nu pot fi toți multumiți. Am văzut interpreti foarte buni și asta m-a bucurat si m-a motivat”, ne-a dezvăluit Petra.

Petra [Sursa foto: Instagram]

Petra, legătură neștiută cu artiști valoroși în lume

Artista ne-a mărturisit un lucru mai puțin știut, și anume că a scris piesa Ireligios alături de oameni foarte talentați,și anume Gabriel Huiban, care a colaborat la rândul lui pentru aranjamente, cu celebrul Mattias Bylund. Cel din urmă a scris aranjamente și pentru Justin Timberlake, Elton John, The Weeknd și alte celebrități din lume.

Petra [Sursa foto: Instagram]

” Mă așteptam să ajung în finală. Consider că piesa mea chiar dacă nu e atât de mainstream și este mai greu de descoperit, are calitate si încarcatură muzicală. Eurovision este un concurs de creație in final…Sunt bucuroasă și mândră că am scris la aceasta piesa alaturi de muzicieni incredibil de talentati, cu Gabriel Huiban muzica/versurile, iar pentru partea de aranjamente Gabriel Huiban a colaborat cu unul dintre cei mai buni aranjori de viori si brasi din lume, Mattias Bylund.

Scrie aranjamente pentru The Weeknd, Ariana, M. Bubble, Elton John, Justin Timberlake si pentru multi, multi altii. In această echipă am lucrat și la primul meu single din cariera (Sunt bine) și lucram tot în această echipă pentru majoritatea pieselor de pe albumul pe care il pregătim. Nu o să mint că atunci cand un om ca Mattias, care lucrează direct cu cei mai valoroși artiști ai planetei, îți spune că piesa ta e valoroasă și acceptă să lucreze cu tine la ea, îți crește încrederea în muzica ta. Avem pregătite încă două variante ale piesei, în rusă pentru piața din est si în engleză pentru restul lumii. E o melodie care nu a fost scrisă special pentru Eurovision, dar cu care mă prezint cu mândrie oriunde in lume”, a mai spus Petra, pentru WOWbiz. Cât despre show-ul ce urmează în Marea Finală, Petra ne-a spus că: ”Pregatim un show cu totul nou”.