„Sunt sătul”! Mihai Trăistariu se mută din România? Motivul pentru care artistul a ajuns la această decizie

In articol:

Cunoscutul artist și-a luat prin surprindere fanii, recent, asta pentru că Mihai Trăistariu a vorbit despre o posibilă plecare din țară. Ei bine, însă, artistul a explicat că nu are încă un plan pus la punct, dar a povestit care sunt, de fapt, motivele care îl fac să se gândească serios să se mute peste hotare.

Astfel, nu mai este un secret pentru nimeni că facturile au crescut considerabil, iar foarte multe persoane sunt afectate de acest fapt, printre care și Mihai Trăistariu care a recunoscut, fără ocolișuri, că are mai multe probleme de ordin financiar din cauza costurilor utilităților.

Mihai Trăistariu: „Este ceva îngrozitor”

Cântărețul a vorbit pentru Playtech.ro despre o posibilă plecare în străinătate. Acesta a explicat că a pomenit de mutare, doar în ideea că facturile la întreținere au ajuns să atingă lunar sume colosale. Așadar, vedeta a mărturisit că dacă ar fi să aleagă un loc în care să se mute definitiv, cu siguranță ar fi Dubai, asta pentru că îi place foarte tare, fiind un oraș călduros.

„Mi-a venit factura la gaz, următoarea. Pentru decembrie mi-a venit 2.400 și acum a venit 4.000 de lei, este ceva îngrozitor. Am zis sub formă de glumă, dar mie îmi place la Dubai, am mai fost acolo, mă încântă faptul că este cald. Am spus de mutare în ideea de gaz, căldură, nu mai plătesc facturi, acolo pot să fac ce vreau, e caniculă.”, a zis Mihai Trăistariu pentru sursa citată anterior.

Citeste si: EXCLUSIV! Ce părere are Mihai Trăistariu despre piesa lui Costi Ioniță de la Eurvision 2022: „E o piesă care poate câștiga!”

Citeste si: Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista..- bzi.ro

Chiar dacă Mihai Trăistariu a explicat că a fost o glumă atunci când a spus că ar vrea să se mute din România, ei bine însă, acesta a mai spus că Dubaiul i se potrivește perfect privind stilul lui de viață.

„Am zis ironic, doar acolo scap de facturi. Totuși, mie îmi place în Dubai, am mai fost o singură dată acolo, m-a fascinat liniștea și siguranța. Totul este perfect, nu m-ar deranja. Am zis că dacă mă mut din țară, acolo mă duc.”, a mai zis cântărețul pentru aceeași sursă.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Ce ar face cântărețul dacă s-ar muta în Dubai

De asemenea, Mihai Trăistariu a vorbit și despre planurile sale dacă ar fi să se mute pe tărâmurile arăbești. Astfel, artistul a mărtutisit că ar lăsa muzica și ar începe o afacere.

Mai mult decât atât, artistul a explicat că dacă ar avea posibilitatea, acesta ar continua să facă și muzică în Dubai, însă ar da tot ce are în România și ar încerca să se îndrepte către domeniul turismului.

Citeste si: EXCLUSIV! Mihai Trăistariu vrea să lanseze noi talente în showbiz-ul românesc cu un concurs TV: „Vreau să fac turul televiziunilor din România cu câștigătorul!”

„Probabil turism, am niște apartamente la malul mării, m-am învățat cu ele, îmi merge bine. Există o variantă și cu muzica, dar trebuie să le cânt în arabă, în engleză, nu știu. O combinație. Aș da tot ce am aici și aș deschide o afacere, trebuie să trăiesc și acolo.”, a mai spus Mihai Trăistariu.