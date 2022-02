EXCLUSIV! Premiile Oscar 2022. Ce spune Margareta Nistor despre unul dintre filmele favorite pentru statueta de aur: „Are șanse mari, dar este mult prea rafinat”

In articol:

Irina Margareta Nistor, celebrul critic de film, a analizat lista nominalizărilor și șansele favoriților la statueta de aur. Filmul "The Power of the Dog", scris și regizat de Jane Campion, este campion cu 12 nominalizări.

Irina Margareta Nistor despre filmul cu cele mai multe nominalizări: „Este sinistru”

Este urmat de "Dune", cu 10 nominalizări, și "Belfast" și "West Side Story", cu 7 nominalizări fiecare.

Premiile Oscar sunt an de an o sărbătoare pentru industria filmului din toată lumea, care a suferit în perioada pandemiei. Chiar și cele mai mari blockbustere au avut de pierdut la box office din cauza restricțiilor și, mai ales, din cauza faptului că lumea preferă din ce în ce mai mult serviciile de streaming. Filme apreciate de critici și cu multe nominalizări la Oscaruri, precum West Side Story, Belfast și Nightmare Alley au dat chix la capitolul încasări, în timp ce Dune și King Richard au apărut în același timp în cinema și online.

Oscarurile din 2022 oferă multe premiere. Jane Campion a devenit prima femeie cu două nominalizări, odată cu succesul lui The Power of the Dog. Sir Kenneth Branagh a devenit prima persoană nominalizată în 7 categorii diferite cu Belfast, care vorbește despre conflictele din Irlanda de Nord, din anii ’60.

„Nominalizările sunt absolut previzibile. Nu s-au străduit mai mult de atât.(...) Don’t Look Up a fost senzațional, mai bun decât toate celelalte la un loc, ceea ce nu a fost cazul lui Parasite, de exemplu.

Are șanse mari la categoria cel mai bun film, dar este mult prea rafinat pentru cine votează. Cele mai mari șanse, pentru că este sinistru și făcut de o femeie, este The Power of the Dog. The Power of the Dog o să fie în cărți pentru cel mai bun actor în rol secundar. Kodi Smith-McPhee are toate șansele să plece acasă cu trofeul”, a declarat Irina Margareta Nistor pentru WOWbiz.ro.

Irina Margareta Nistor ce îi trebuie unui film câștigător: „E important să fie și politically correct”

Drive My Car, al lui Ryusuke Hamaguchi, a făcut istorie ca primul film japonez nominalizat vreodată la categoria cel mai bun film. Surprinzător, pelicula de trei ore, care îmbină arta și suferința de a pierde pe cineva drag, are patru nominalizări în total, la egalitate cu cel mai nominalizat film japonez la Oscaruri.

„E important să fie și politically correct, de asta nu cred că japonezii, cu Drive My Car, sunt neapărat în cărți pentru cel mai bun film. Dacă nu ia pentru cel mai bun film, sigur ia pentru cel mai bun film străin. Dacă nu, The Worst Person in the World. Și Flee are multe șanse, dar cred că va avea cam aceeași soartă precum Colectiv al nostru, pentru că este documentar”, a subliniat Irina Margareta Nistor pentru WOWbiz.ro.

A 94-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc pe 27 martie, în sala Dolby Theatre din Hollywood.