EXCLUSIV! Războiul face victime și în lumea sportului! Un antrenor de juniori de la Șahtior a murit în timpul unui atac al armatei ruse! Ciprian Marica: „Este trist ce se întâmplă acolo!”

Joi seara, Șahtior Donețk, fosta echipă a lui Ciprian Marica, a anunțat că unul dintre antrenorii ucraineni de juniori, a cărui identitate a rămas anonimă, a fost omorât de un obuz al armatei ruse în timp ce încerca să își apere țara.

Ciprian Marica despre prietenii rămași în Ucraina: „Le e frică! Sunt arme peste tot!”

În comunicatul său, Șahtior imploră Moscova „să oprească nebunia”.

Moartea antrenorului de juniori al lui Șahtior a fost confirmată de directorul clubului, Serhyi Palkin, care a implorat comunitatea internațională și poporul rus să se trezească și să oprească planul Kremlinului.

„Rusia, omori ucraineni. Oprește această nebunie! (…) Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei. Mor oameni. Nu există cuvinte să descrie ce se întâmplă. Comunitatea internațională trebuie să oprească asta cât mai curând. (…) Acest război afectează fiecare european astăzi. Numai dacă ne unim forțele putem să învingem această nebunie. Cred că împreună vom rezista și vom câștiga. Am trecut prin multe momente frumoase cu Șahtior, dar pentru mine, personal, cea mai mare victorie va fi cea în acest război pentru independența Ucrainei. Cat despre club…sunt în Kiev. Cei mai mulți dintre jucători și antrenori sunt cu familiile lor în Kiev. Încercăm să găsim căi de a evacua străinii noștri și familiile lor…angajații clubului de acasă, din adăposturi antiaeriene, subsoluri, metrou. Undeva unde este mai sigur”, a scris directorul lui Șahtior, Serhyi Palkin, în comunicatul său.

Mircea Lucescu și sud-americanii lui Dinamo Kiev și Șahtior Donețk au ajuns cu bine în România săptămâna trecută, însă nu toți fotbaliștii și membrii staff-urilor echipelor din Ucraina au fost la fel de norocoși. Ciprian Marica s-a lansat în fotbalul european la Șahtior, în perioada 2004-2007, și ține legătura cu prietenii de la acea vreme care nu au putut părăsi Ucraina după începerea războiului.

„Până acum am spus că fotbalul și sportul nu se amestecă cu politicul și tocmai lucrul acesta se întâmplă. Nu înțeleg ce treabă are sportul cu tot acest conflict. Prietenii din Donețk mi-au zis că există coridoare pentru civili și că îi îndrumă să iasă din oraș. Chiar și în Kiev. În Odessa am niște prieteni care îmi spun că stau în casă și că doar cei cu un curaj nebun ies pe stradă ca să lupte. Le e frică! Sunt arme peste tot! Ei vor pace, nu vor să ia parte la acest conflict”, a declarat Ciprian Marica în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ciprian Marica: „Pacea prin dialog este singura soluție.”

Pe vremea când Mircea Lucescu încă era antrenorul echipei, în 2014, Șahtior a fost obligată să părăsească Donețkul tot din cauza unui conflict armat, care a izbucnit între ucraineni și separatiștii pro-ruși. Atunci, unul dintre cele mai de succes cluburi ale Ucrainei și-a găsit o nouă casă în Kiev, însă războiul avea să cuprindă întreaga țară opt ani mai târziu.

Sportul nu a scăpat nici el din calea invaziei ruse. Antrenorul de juniori de la Șahtior a murit la doar câteva zile după ce războiul a făcut primele victime în fotbal, Vitalii Sapylo și Dmytro Martynenko, care și-au dat viața pentru țara lor.

„Am mai mulți prieteni în Ucraina și lumea e destul de divizată. Ucraina este divizată. Clar că acest război nu face bine și este cel mai urât lucru care se poate întâmpla. Este trist ce se întâmplă acolo! Mor oameni și asta este cel mai trist! Din punctul meu de vedere și din discuțiile avute cu cei de acolo există o singură soluție: pacea prin dialog”, a mai spus Ciprian Marica pentru WOWbiz.ro.