EXCLUSIV! Războiul l-a forțat să plece din Ucraina, dar dragostea pentru animale l-a făcut să se întoarcă: „Ucraina este casa mea de 11 ani și trebuia să fac ceva”

Lionel de Lange s-a stabilit în Ucraina, în urmă cu 11 ani, după ce s-a căsătorit cu o ucraineancă.

Lionel de Lange, activist de mediu: „Când am fost s-o iau pe Masha, i-am ajutat pe localnicii din Sambir cu câteva lucruri.”

Originar din Africa de Sud, Lionel luptă deja de 8 ani să salveze animalele abuzate din circuri și grădini zoologice, și le găsește o casă în rezervații.

Săptămâna aceasta, Lionel de Lange și Asociația Milioane de Prieteni, care administrează sanctuarul de urși din Zărnești, plecat în misiune specială peste graniță pentru a o aduce pe Masha, o ursoaică din Sambir. După ani grei petrecuți la circ, Masha risca să nu poată trăi niciodată în libertate dacă nu scăpa dintre bormbardamente. Înarmați cu mult curaj, Lionel și cei de la Milioane de Prieteni nu doar că au salvat ursoaica, ci le-au dat o mână de ajutor și oamenilor din Sambir.

„Sunt rezident în Ucraina de 11 ani, dar lucrez cu animale de 8 ani. Soția mea este ucraineancă. Când a izbucnit războiul, am mers către granița cu Republica Moldova, am intrat în România și am zburat din București către Africa de Sud, după care m-a întors în București săptămâna trecută. Am condus până în Ucraina ca s-o iau pe ursoaica Masha. Voi merge din nou în Ucraina. Încercăm să găsim un loc în România care poate adăposti doi lei câteva luni, până rezolv cu transportul în Africa de Sud. Sunt multe alte animale care au nevoie de ajutor. Un alt urs va mai veni în România. Când am fost s-o iau pe Masha, am avut o mașină cu mâncare pentru oameni și animale de companie, medicamente și echipament militar. Câteva lucruri cu care să-i ajutăm pe localnici”, a declarat Lionel de Lange pentru WOWbiz.ro.

Lionel de Lange: „Oamenii ar trebui să învețe ceva de la animale.”

În 8 ani de luptă pentru drepturile animalelor, Lionel a salvat zeci de necuvântătoare din Ucraina. Acolo, legile pentru deținerea animalelor sălbatice sunt permisive, așa că nu e ceva neobișnuit să găsești urși sau chiar lei în curțile oamenilor.

„În Ucraina legile sunt proaste și nimeni nu supraveghează aplicarea lor. De curând, au fost schimbate încât să oblige proprietarii să le ofere 200 de metri pătrați leilor sau urșilor, dar, înainte, erau doar 30 de metri pătrați. În 2014, când am început, guvernul s-a destrămat după fuga președintelui Yanukovich. Nu a exista guvern o vreme, nu a existat finanțare pentru grădina zoo din Nikolaev, care a fost și bombardată zilele trecute. Animalele erau pe cale să rămână fără mâncare în 2014 și mi-am zis să le ajut cumva. Acel mic ajutor s-a transformat în ceea ce am făcut în ultimii ani. De atunci, am salvat și relocat 28 de lei, un tigru, 13 urși și mai mulți lupi. În 2019, am salvat doi urși, Masha și Laura, de la circ și a trebuit să le găsesc un cămin. Nu era loc în sanctuarele din Ucraina, așa că am căutat în toată lumea. Asociația Milioane de Prieteni ne-a ajutat și le-a luat în grijă pe Masha și Laura și, un an mai târziu, au mai luat în grijă încă două ursoaice. Acum au luat-o pe a doua Masha”, le-a spus Lionel de Lange jurnaliștilor WOWbiz.

Deși a plecat din Ucraina când a izbucnit războiul, pentru a-și salva familia, Lionel n-a putut sta departe de cei care l-au tratat ca pe unul de-ai lor și și-a învins teama pentru un țel nobil.

„Ucraina este casa mea de 11 ani și trebuia să fac ceva. Am 56 de ani și nu cred că Guvernul Ucrainei mi-ar da o dispensă ca să lupt, așa că ajut cum pot. Și noi am avut propriul nostru război în Africa de Sud timp de mulți ani...așa că, dacă cineva ar face ce facem noi și v-ar zice că nu-i e frică, ați știi că minte. Normal că ne-am făcut griji, dar am fost atenți la ceea ce am făcut și am făcut treaba până la capăt. Oamenii ar trebui să învețe ceva de la animale...poate că se vânează unul pe altul și se omoară, dar animalele nu arată cruzime”, a mărturisit Lionel de Lange.