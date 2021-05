EXCLUSIV Starlin de la Survivor, critici la adresa lui Albert Oprea! De ce nu mai aduce Războinicul puncte

In articol:

Starlin de la Survivor România a vorbit din nou despre conflictele pe care le-a avut cu Albert Oprea în competiție. Războinicii s-au întors împotriva lui deoarece a încpeut să aducă tot mai puține puncte ca înainte și nu este asumat.

„Eu am 37 de ani, Albert are 24 de ani, e bărbat, nu are 15 ani. În niciun caz nu a făcut nimeni bullying. Bullying e cand face cineva caterincă de un defect, dar el nu are niciun defect și a ajuns acolo pe propriile picioare, e un bărbat. Ce mă scotea foarte mult din sărite, și nu doar pe mine, nu era asumat cu anumite chestii. Dacă vrei să spui un lucru, spune-l, frate! Nu vine nimeni la tine să te bată, să îți dea o palmă, spune ce simți.

Să se uite oamenii la video-uri de la început. Da, Albert era foarte bun. Și să se uite când am revenit eu, Albert a dat două puncte, eu am dat 3 puncte și am câștigat totemul de imunitate. Sorin se simțea rău și nu a putut să intre, Alin nu a intrat pentru că îl durea spatele. Eu am intrat după o leziune, încă mai trebuie să mă duc la kinetoterapie. Chiar dacă aveam dureri, am început să mă antrenez și să iau puncte și am fost cel mai constant din toată competiția”, a declarat Starlin, în exclusivitate pentru emisiunea „Ștafeta mixtă”.

Cum se antrenează Albert Oprea de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Cum se antrenează Albert Oprea la Survivor România: „Trebuia să fie cel mai bun”

Starlin de la Survivor România a dăugat că fostul lui coechipier grește în primul rând prin antrenamentele pe care le face. Războinicul a observat să Albert Oprea a devenit din ce în ce mai lent, iar antrenamentele pentru îndemânare pe care le face trebuiau să îl claseze în topul celor mai buni.

„Eu l-am atentionat pe Musty de o mie de ori, înainte să plece, am avut o discutie lunga cu el și Sorin. Cu Sorin am discutat înainte să plec, urât, în față la toată lumea.

Eu de patru sau cinci ori am făcut antrenament pentru îndemânare. Preferam să mă duc să alerg, să fac flotări, să înot, asta era antrenamentul meu. Albert se trezea în fiecare zi să facă îndemânare, înainte să facă orice, se antrena pentru îndemânare. E foarte bine, dar în cazul ăsta trebuia să fie cel mai bun și nu a fost. El nu este așa cum era la început, a devenit inclusiv mai lent”, a adăugat Starlin de la Survivor România, pentru WOWBIZ.ro.