EXCLUSIV! Tatăl lui Jador, primele declarații după ce a aflat că artistul se întoarcere în tabăra Faimoșilor! ”Mama lui a plâns tot timpul!”

Vestea că Jador se va întoarce în tabăra Faimoșilor le-a readus zâmbetul pe buze părinților lui, Romeo și Simona, care și-au făcut griji în fiecare zi de când au aflat că artistul s-a accidentat.

„Asteptam cu sufletul la gura pentru ca noi nu stim nimic din ce s-a intamplat, doar am văzut că va reveni în echipa Faimoșilor. El lipseste din cadru si pentru noi e grav că nu stim ce se intampla cu el.

Nu stiu exact cauza accidentarii lui Jador, dar ce pot să spun este ca, oricat de grav ar fi, numai sa nu ii dea doctorul acceptul să intre in concurs… Dar dacă medicul îi dă acceptul să intre, o să își dea toată silința. Problema e ca acolo in concurs nu îi place să piardă, eu îl știu. El mereu vrea să câștige. El e asa de ciudos pe el cand nu reușește sa castige, incat a doua oară dă mai mult pe traseu.

Din cauza loviturii ar putea sa fie mai incet pe traseu. Dar daca e reparabila, sa nu se resimta, Jador da tot ce are mai bun. Pierde un punct, dar e imposibil sa nu il castige pe al doilea.

Sotia a plâns in permanentă din cauza accidentarii, mai tot timpul a fost suparata pentru ca nu stia ce se intampla cu el. Măcar sa-l fi vazut pe o banca… Nestiind nimic sufera foarte mult. Abia astepta in seara asta sa inceapa emisiunea, macar sa stie in ce stare este. Jador a primit mii de mesaje zilnic de la fanii care astepta sa intre in concurs și sa il vada din nou la televizor”, a declarat tatăl lui Jador de la Survivor, prin videocall în cadrul emisiuneii Ștefeta mixtă din platoul WOWbiz.ro .

Tatăl lui Jador crede în prietenia dintre concurenții Survivor

În ciuda scandalurilor din ambele tabere din Republica Dominicană, tatăl lui Jador crede că toți concurenții vor rămâne în relații bune odată întorși în România.

„Discutii in echipa au fost si vor mai fi pana cand se va termina emisiunea. Si fără el tot au fost discutii intre ei, dar nu foarte grozave, au mai fost mici dispute. Vreau sa va spun că indiferent de situatia in care se afla, fiecare isi spune părerea si celorlalti nu le convine si atunci porneste disputa, fiecare isi cauta dreptatea lui si asta se va intampla pe tot parcursul concursului. Pana la urma, nu contează asta, ca sunt foarte mici. Când vor iesi afara, eu cred că vor fi prieteni. Isi dau seama ca din cauza foamei, a somnului a stresului reactioneaza asa.

Si Simona Hapciuc a spus la Teo Show ca, daca s-ar duce la emisiune, ar fi alta persoana. Tot ce se intampla acolo nu este premeditat. Cand se vor intoarce, fie Faimosi, fie Războinic, de vor impaca. Ati vazut ca si Simona a venit cu Roxana și erau foarte diferite, desi in competiție mereu se alegeau una pe alta si erau in competitie una cu cealalta. Acum sunt două femei cu mintea limpede”, a mai spus tatăl lui Jador.