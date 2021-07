EXCLUSIV Un nou cuplu la Survivor România! Este vorba despre doi Războinici: „S-au cuplat la mare”

Sindy de la Survivor România a anunțat un nou cuplu in echipa Războinicilor [Sursa foto: Instagram] 22:43, iul 21, 2021 Autor: Clara Ionescu

Sindy și Maria Hîngu au venit în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, unde au vorbit despre experiența din Republica Dominicană și relațiile pe care le-au păstrat cu ceilalți concurenți. Războinicii au rămas foarte apropiați chiar și după terminarea competiției. Weekend-ul trecut, mai mulți concurenți din echipa albastră, cât și cea roșie, au plecat împreună în Vama Veche.

Din echipa Războinicilor au fost Sindy, Andrei Dascălu, Marius Crăciun, Roxana Ghiță și Marilena.

Sindy a dezvăluit că, în Vama Veche, o relație romantică s-ar fi legat între Roxana Ghiță și Andrei Dascălu. Ea a mărturisit că sunt foarte frumoși și sunt împreună de la mare. Despre cei doi s-a scris de mai multe ori că ar putea forma un cuplu, după ce amândoi au recunoscut că au avut o conexiune în Republica Dominicană.

Sindy: Roxana și Andrei sunt foarte frumoși împreună, se potrivesc. Sunt împreună, s-au cuplat la mare.

Maria: Nu cred că scoti prea mult de la Andrei. (n.r.- despre relația cu Roxana Ghiță).

Andrei Crăciun și Roxana Ghiță [Sursa foto: Instagram]

Cu ce concurenți de la Survivor România ar rămâne pe o insulă pustie Sindy și Maria Hîngu

Cele două Războinice au fost întrebate cu ce băiat din echipa Războinicilor ar rămâne pe o insulă pustie. Maria Hîngu a mărturisit că ar reuși să supraviețuiască cu Andrei Dascălu, însă cei doi nu s-ar putea înțelege pe plan social.

„Dintre toti Războinicii, Andrei e singurul care se incadrează ca inaltime. Ca fizic, arata foarte bine, nu e nici prea gras nici prea slab. El are o constructie a corpului foarte bună, ca fizic are toate calitatile. Psihologic si emotional e un bărbat foarte atent, merge. Dar e prea calm, e prea cuminte. N-as ramane pe o insulă pustie cu el. Ca si cuplu, e prea linistit. Sa ramanem ca prieteni ar fi o liniste toala, as vorbi cu cucii si din cand in cand cu Andrei”, a spus Maria Hîngu pentru WOWbiz.ro.

