EXCLUSIV Vlăduța Lupău este pregătită să devină mamă. Cum se vede artista în postura de părinte? "Copilul meu va fi îmbrăcat de la second hand, va avea lucruri ieftine"

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Vedeta se poate considera o femeie cu adevărat împlinită, pentru că are parte de un soț care o adoră și de o carieră la care a visat dintotdeauna.

Invitată în platoul Wowbiz.ro, cântăreața a dezvăluit cum a ajuns să își facă un renume în lumea muzicii, dar și cum a reușit să îmbine munca cu viața de familie.

Vlăduța Lupău a făcut sacrificii mari pentru a atinge succesul

Vlăduța Lupău a recunoscut că a depus foarte multă muncă pentru a-și atinge visul. Solista spune că reușita ei s-a datorat perseverenței, pentru că nu s-a abătut de la ceea ce își dorea: "Și în fata oamenilor, și în spatele camerelor sunt același om, vesel, energic. Eu am reușit pentru că am muncit foarte mult și mi-am dorit. Sunt mulți colegi de-ai mei foarte talentați, dar poate nu au muncit la fel de mult. Munca bate talentul și cu cât muncești mai mult, cu atât rezultatele sunt mai mari. Cred că de asta eu am reușit, pentru că eu nu m-am lăsat, chiar dacă au fost poate momente în care am vrut să mă las. În spatele unei melodii e multă investiție financiară, multă muncă, multe ore, chiar și zile. În ceea ce mă privește pe mine, eu am viziunea de final, știu ce vreau să iasă. Sunt mulți oameni implicați. Și în spatele unui artist sunt multe ore de somn pierdute, pentru că evenimentele se întâmplă noaptea. Când unii dorm, tu stai și cânți pentru oameni.", a povestit artista, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Totuși, interpreta de muzică populară a mărturisit că a avut parte și de momente în care s-a gândit să renunțe la tot, însă a ales să-și mai dea o șansă: "A fost un sigur moment în care m-am gândit să renunț. Am avut o prestație mai slabă la un eveniment foarte mare, iar prestația mea a fost slabă. Și atunci m-am gândit că poate nu este pentru mine. Decât să prestez slab, mai bine renunț. Dar am zis să îmi mai dau o șansă și să încerc să îmi controlez mai bine emoțiile.", a mai adăugat solista.

Cât despre cei care au sprijinit-o pe parcursul carierei, Vlăduța Lupău a povestit că părinții i-au fost mereu alături și au susținut-o, chiar dacă la început tatăl ei nu era de acord să fie atât de des plecată de acasă: "Îi datorez succesul meu lui Dumnezeu. Sunt oameni care m-au ajutat în carieră, am avut-o pe mama, am avut oameni cu care am avut ocazia să urc pe scenă și de acolo am mai luat public, dar cel mai mult Dumnezeu a făcut să am această carieriă în lumea muzicii și eu, pentru că eu am muncit cel mai mult. Mama m-a susținut cel mai mult, dar tata și-a dorit să nu fiu plecată de acasă atât de mult, să nu fiu supusă unui risc, pentru că presupune un risc să fii mereu în mașină, în avion.", a declarat cântăreața.

Soțul Vlăduței Lupău a renunțat la cariera de fotbalist pentru a-și întemeia o familie

Vlăduța Lupău și-a întemeiat o familie alături de Adi Rus, cu care avea o relație serioasă, de lungă durată. Vedeta a declarat că îi poartă o dragoste nemărginită soțului ei, pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut în relație, dar mai ales pentru că îi este cel mai mare sprijin. Mai mult, se pare că fostul fotbalist are o relație strânsă și cu socrii lui, pentru că părinții Vlăduței îl iubesc pe bărbat la fel ca pe propriul copil: "El fiind fotbalist, era destul de greu pentru progamul lui și pentru programul meu. El a ales să renunțe la carieră de dragul familiei, ceea ce spune multe. Noi ne-am cunoscut la o petrecere.

Suntem cam la fel, ne plac aceleași lucruri, avem o chimie specială și mi-am dat seama că putem construi împreună până la finalul vieții. E normal să ai iubiți în liceu, dar cu vârsta ai alte priorități, preferințe. În liceu aveam altă mentalitate, îmi plăcea de colegul de bancă, dar ține de vârstă când alegi. Ai mei l-au primit în familie ca pe copilul lor. Dacă eu îl iubesc și ei îl iubesc. (…) Cel mai mult apreciez la el că este un om bun și calculat, uneori este mai matur decât mine.", a povestit artista, în platoul Wowbiz.ro.

Și pentru ca familia să fie completă, interpreta a anunțat că este pregătită să devină mamă, însă nu crede că va fi un părinte prea indulgent, ci dimpotrivă, va dori să-și învețe copiii cu greul, încă de mici: "Îmi doresc copii, toată lumea își dorește copii. Nu mi-ar fi teamă de nimic dacă aș rămâne însărcinată. Copilul meu va fi îmbrăcat de la second hand, va avea lucruri ieftine, va merge la fermă, așa spun acum. De ce să îi cumpăr niște ghete scumpe care oricum îi vor rămâne mici? Eu așa am fost crescută. Așa spun acum, îi dau mai puțin, ca să își dorească mult. (…) Eu cred că o să fiu destul de dură cu copiii mei, dar o să fie soțul meu care să îi cocoloșească. (…) Dacă ar fi talentat mi-ar plăcea.", a încheiat Vlăduța Lupău.