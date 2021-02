Vlăduța Lupău este însărcinată? Cum s-a dat de gol artista: ”Ai tot ce îți dorești”

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. În prezent, cântăreața se relaxează în compania soțului ei, Adrian Rus, în Insulele Maldive. Frumoasa artistă a postat pe rețelele sociale numeroase imagini din luxoasa locație. Astăzi, partenerul său de viață împlinește 27 de ani, iar Vlăduța Lupău a fost prima persoană care l-a surprins într-un mod plăcut.

În urmă cu câteva momente, interpreta de muzică populară a publicat mai multe gânduri pentru Adrian Rus. Ei bine, se pare că una dintre postările artistei le-a atras atenția tuturor. Totodată, majoritatea internauților s-au gândit că Vlăduța Lupău este însărcinată. „ Ce nu ai… vine!” a spus vedeta.

„Întotdeauna când este ziua ta, parcă este și ziua mea… e sărbătoare! Dumnezeu să te țină sănătos și mulți ani pe lume… iar împreună, până la adânci bătrâneși, așa cum ne-am jurat la biserică! Îți mulțumesc că îmi iești cel mai bun prieten și că m-ai ales pe mine din atâtea suflee… că ești soțul meu! Ai tot ce îți dorești și ce își poate dori cineva… mă ai pe mine… iar ce nu ai… vine! La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Vlăduța Lupău la InstaStory.

Vlăduța Lupău, declarații sincere despre sarcină și copil

La începutul anului, frumoasa cântăreață a dezvăluit că își dorește să devină mamă. Potrivit spuselor sale, atât ea, cât și partenerul său de viață nu vor să grăbească lucrurile. Principalul lucru la care se gândește Vlăduța Lupău este faptul că o să îi fie greu să se împartă între viața profesională și cea personală.

„Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, a declarat Vlăduța Lupău în cadrul unei emisiuni de televiziune.