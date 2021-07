EXCLUSIV Zanni aruncă bomba despre fetele de la Survivor România 2021. Pe cine a pus ochii faimosul cât timp a stat în competiție?! Nu este vorba de Ana Porgras

Zannidache [Sursa foto: Captură Video] 20:14, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, face noi dezvăluiri neașteptate despre relația dintre el și Ana Porgras. Faimosul ne-a mărturisit că s-a îndrăgostit de blândețea și de calmitatea campioanei, însă niciodată de ea, așa cum au avut impresia oamenii de acasă.

” Pentru cei care cred ca intre mine si Ana ca a fost ceva, este adevarat, dar pentru cei care cred ca a fost o relatie de iubire, nu este adevarat. Negam ca e ceva intre noi pentru ca asta spuneau cei din echipa mea. M-am indragostit de calmitatea si de blandetea ei, nu de ea. Am inceput competitia, am vazut ce serpi aveam in jur si aveam nevoie de afectiunea aia feminina si a aparut Ana. Dormeam impreuna, mancam, spalam hainele impreuna si asta mi-a placut la ea. Ne-am imprietenit si a parut că… Dar daca imi place de cineva, transmit treaba asta si mai bine aflu mai repede. Cand o sa ma indragostesc de o femeie, veti afla, tip in gura mare”, a dezvăluit Zanni, la Ștafeta Mixtă.

Zannidache[Sursa foto: Captură Video]

Zanni, despre concurentele care au încins atmosfera la Survivor

Să vezi și să nu crezi! Pe cine a pus ochii Zanni cât timp s-a aflat la Survivor românia 2021?! N-a fost vorba de Ana Porgras, ci de Marilena de la Războinici, despre care ne-a dezvăluit că era inabordabilă. Câteva detalii incredibile, scoase la iveală de Zanni, au fost despre Roxana Ghiță!

Câștigătorul celui de-al doilea sezon Survivor România a declarat la Ștafeta Mixtă că Roxana Ghiță era ”primitoare”. După spusele lui Zannidache, războinica a fost ”colindată” de Jador, Culiță Sterp și ar fi luat masa cu Costi Ioniță. Totuși, faimosul susține că pe Marilena de la Războinici a apreciat-o mult.

” Marilena era ce trebuie, nu indragosteala… M-am indragostit o data la 17 ani, am suferit de m-a spart si nu mi-a mai trebuit. Cum stătea Marilena pe forme, ea lua puncte si mă uitam la ea… Mai era la noi in echipa care erau asa atragatoare sunt anumite motive pentru care ma abtin sa fiu suta la suta sincer. De la Războinici Roxana Ghita mergea, m-am dat la ea inainte de Survivor. La ea s-au mai dat si alti baieti si cand am vazut ca e atat de primitoare, daca voiai sa o atingi nu avea nimic impotriva, daca voiai sa o pupi nu avea nimic impotriva… Roxana Ghită… nu eram singurul care o colindam, mai erau Jador, Culita, a luat masa si cu Costi Ionita. Apoi m-am uitat si la Marilena, am zis „eu vreau, tu vrei?” si era inabordabila. Am plecat mai departe. Despre Mellina nu vreau sa imi dau cu parerea. A mai fost Adelina, i-am spus ca imi plac ochii ei, a incercat niste giumbuslucuri cu mine. A vrut sa se lipeasca de mine si i-am spus „Adelino, hau bau miau”. Maria Hîncu imi amintea de Ed, Edd și Eddie, unul dintre ei avea o scândură în mână.. Am fost răcutăcios, dar mi-a plăcut de ea, mi-a placut ca era mereu pe față, era realistă. Cred că nu e cazul să îmi dau cu părerea despre Vera. Maria Chitu cand a intrat in emisiune nu mi-a placut deloc, cand a mai trecut timpul nu mi-a placut mai deloc. Am avut fete foarte frumoase in competitie, asta nu e de contestat, o frumusete formidabila”, a dezvăluit Zannidache despre fetele de la Survivor România 2021.