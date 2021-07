Zanni și-a caracterizat foștii colegi de competiție! Ce a putut să spună despre Cătălin Moroșanu, Jador și Culiță Sterp?! Este incredibil

Zanni [Sursa foto: Captură KANAL D] 18:34, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Zannidache, câștigătorul Survivor România 2021, a fost prezent, astăzi, în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Faimosul și-a dat cu părerea despre foștii colegi de emisiune și a făcut dezvăluiri incendiare din tabăra Faimoșilor. Foarte sincer și direct din fire, Zannidache nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume în legătură cu faimoșii din sezonul doi de la Survivor.

Citeste si: Zanni și-a dat cu părerea despre Elena Marin, imediat după ce și-a adjudecat trofeul Survivor: ”Se concentra să dea vina pe ceilalți”

Despre Roxana Nemeș, Zanni a spus că nu este o persoană ranchiunoasă. Despre Simona Hapciuc, acesta a avut o altfel de părere: Cu ea m-am inteles foarte bine, radeam foarte mult, dar a plecat cu multa ura in suflet, cu ranchiuna pe toti, ea mai sustinea si niste chestii, nici nu am stat mult cu ea ca sa imi fac o parere. Era usor spurcată la gură, nu puteai sa vezi partile bune pentru ca avea niste parti nasoale care dadeau la o parte tot ce era frumos la ea. Nu era un exemplu bun, mai ales ca are un copil.

Deși poate nimeni nu se aștepta, despre Jador, numai cuvinte de bine: Atitudinea lui era la modul ca daca ajungeam in tara si toata lumea spunea ca Jador e regele, Dumnezeul nostru, el ar fi spus „cam mult v-a luat sa va dati seama”. Un baiat foarte sufletist, dar ne-a stricat competitia.

Între Zanni și Culiță au avut loc și câteva discuții contradictorii, însă câștigătorul Survivor România 2021 spune că l-a plăcut pe cântăreț.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Culita: M-am certat si cu el de cateva ori, a fost o lupta de interese, dar care e normala. A avut momente in care m-a judecat gresit, nu ma asteptamsa imi spuna el asa ceva, doar pentru ca le auzise de la Elena si de la Jador. Dar mi-a placut mult de el, cum il vede lumea asa este, e genial.

Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni, despre alți foști colegi de la Survivor România

Zanni despre Morosanu: E o antiteza intre aprenta si cine este el cu adevarat. L-am desconsiderat la prima aparenta, dar s-a dovedit a fi un om trecut prin viata, rupe scoala in doua. Dar in emisiune a vrut sa traga doar se sfoara castigatoare, nu de cea corecta.

Cât despre Ștefan Ciuculescu, Zanni recunoaște că ceea ce i-a plăcut la el a fost faptul că accepta atunci când nu are dreptate, așa cum alți foști concurenți nu ar fi făcut-o.

Stefan: Cand a intrat in competitie am ras. A venit pe smecherie, pe smardoiala si eu ma uitam la el si doar spuneam in mintea mea „stai ca vezi tu, ce pici tu psihic”. Toti eram de aceeasi parere, ca e prea vulgar, prea artagos, prea pe cearta, pe smecherie. Ne-am razboit, ne-am certat, dar mi-a placut la el ca nu a tras de sfoara castigatoare. Intr-un final a plecat cu capul sus, a acceptat cand nu a avut dreptate, asta mi-a placut la el.

Citeste si: Ana Porgras rupe tăcerea după dezvăluirile controversate făcute de câștigătorul Survivor. Ce scria, de fapt, în mesajul care l-a dezamăgit crunt pe Zanni

Mai în glumă, mai în serios, despre Maria de la Războinici, Zanni susține că este prea copilă: Hannah Montana dupa doua luni in Vaslui. Uneori era cu noi, zici ca nu a fost niciodata impotriva noastra, dar apoi isi vedea intereseul. Era prea copila.

Zannidache este de părere că Elena Marin este o scenă de teatru, o femeie pe care nu a reușit să o cunoască cât timp au stat la Survivor România 2021.

Elana Marin: O scena de teatru in picioare, mi se pare ca nu am cunoscut-o niciodata. Cand ma uitam la ea vedeam o femeie plina de frustrari, care nu are acasa ce si-ar dori. O femeie nemultumita, care voia sa ajunga undeva chiar daca nu merita, voia sa smulga ce nu era al ei si sa fuga cu el.