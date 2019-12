Bogdan Vladau si Gina Chirila, unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, au anuntat cu mare bucurie ca vor deveni parinti anul viitor

Dupa o relatie de aproape 7 ani, cei doi si-au oficializat povestea de iubire in fata ofiterului de Stare Civila in vara anului 2017, in cadrul unei ceremonii fabuloase. Luna aceasta, Bogdan Vladau si Gina Chirila si-au anuntat cu bucurie fanii ca urmeaza sa devina parintii unei fetite.

Anul 2020 se anunta unul extraordinar pentru cele doua vedete, Bogdan Vladau si Gina Chirila fiind impliniti atat pe plan personal, cat si profesional. Acestia vor fi implicati in doua proiecte de televiziune de anvergura, Bogdan Vladau va concura in reality show-ul “Survivor Romania”, iar Gina Chirila va fi concurenta in show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”, ambele emisiuni fiind difuzate la Kanal D anul viitor.

Bogdan Vladau si Gina Chirila, primele declaratii bebelus! Vor avea o fetita

Gina Chirila a declarat, in exclusivitate, ca este in culmea fericirii, vestea ca vor deveni parintii unei fetite i-a bucurat enorm. Concurenta in emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities” spune ca perioada care urmeaza va fi o provocare uriasa pentru ea, viitoarea mamica dorind sa demonstreze ca poti avea stil in orice situatie.

“Sunt insarcinata, nu imi ascund burtica de gravida. Dar am ales sa fiu discreta, nu am vrut sa vorbesc despre acest lucru pana in acest moment. Suntem foarte fericiti. Sunt insarcinata in 4 luni si 2 saptamani, burtica este mica, nu o ascund. Nu m-am ingrasat, nu mananc cat pentru doi, nu este o lege. Am avut o sarcina un pic grea, la inceput, din cauza starilor de rau specifice. Insa acum, totul decurge perfect. Va fi o dubla provocare pentru mine, in postura de concurenta la <Bravo, ai stil! Celebrities>, pentru ca sunt insarcinata si vreau sa demonstrez ca poti avea stil in orice situatie”, a declarat Gina Chirila.

Bogdan Vladau se declara un barbat implinit, viitorul tatic a marturisit ca aflarea vestii ca vor avea o fetita l-a emotionat pana la lacrimi.

