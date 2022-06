”Există oameni care mă privesc cu ochi răi”. Nicoleta Nucă, despre momentele dificile din carieră. Artista, atac dur asupra celor care o critică: „Uită de respect și educație”

In articol:

Nicoleta Nucă este în lumina reflectoarelor din anul 2003, atunci când în urma unui show de talente a ajuns atât de departe, încât publicul a observat-o, la fel și producătorii, iar acum se bucură de o viață de artist excelentă.

Vedeta bifează eveniment după eveniment, piesele sale sunt ascultate și apreciate la scară largă, iar fanii pe care îi are nu sunt deloc puțini.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Facebook]

Nicoleta Nucă, victima gurilor rele: „Există tot felul de comentarii”

Însă, pe lângă comunitatea de oameni cărora le-a ajuns la suflet, există și cealaltă categorie, din care fac parte cei care o critică pe artistă.

De când este persoană publică, cântăreața spune că nu a fost ocolită de privirile acuzatoare ori dure ale celor din jur, însă timpul și experiențele au învățat-o să nu mai pună la suflet orice vorbă.

„Nu. Cred și sper că nu mai trăim într-o lume în care oamenii te judecă pentru tatuaje și pentru ce alegi să faci cu propriul corp. Într-adevăr, mai există încă oameni care mă privesc, să zic așa, cu ochi răi. Oricum, noi, persoanele publice, dacă este să o luăm așa, mereu „ne bucurăm” de atenție și de genul acesta, așa că m-am obișnuit”, a declarat Nicoleta Nucă, notează ego.ro.

Pe lângă vorbele și privirile ce i-au fost adresate, în timpul concertelor sale, Nicoleta Nucă spune că a dat și peste fani mai dificili. Însă norocul a fost de parte ei pentru că nimic rău nu s-a întâmplat. Cei care au dorit să o abordeze într-un fel sau altul au dat peste echipa sa sau cei de la pază.

„Am simțit că au existat admiratori de genul acesta (n.r. care au depășit anumite limite), dar am avut norocul ca, de fiecare dată în cadrul concertelor, să am lângă mine băieții din trupă, pe manager, tour manager sau pe cei de la securitate. M-am simțit în siguranță și nu am avut niciodată vreo problemă”, a mai spus cântăreața.

Cu lecțiile învățate, trecută și prin bune, dar și prin rele, Nicoleta Nucă este de părere că tot ce contează în viață este cum te-ai ridicat de fiecare dată când ai căzut, care-i pasul următorul și modul în care gândești.

Tocmai de aceea, ea pune toată atenția pe care o primește, fie ea bună sau rea, pe seama faptului că este o persoană publică. Însă, totodată, consideră că cei care privesc de la depărtare oamenii din spațiul public sunt mult prea răi, uitând de valorile morale importante în viață.

Vedeta este de părere că indiferent de statutul social, fiecare om are emoții, sentimente, trăiri și toate acestea pot fi distruse de cineva care doar lovește cu noroi în cei din jur, fără, însă, a se privi în oglindă.

„Au fost multe momente (n.r. dificile) dar contează să știi să le depășești și să mergi înainte cu capul în sus. Până la urmă, despre asta este vorba. Toți ne confruntăm cu diverse momente dificile în viața noastră, nu doar persoanele publice. Din păcate, „gura târgului nu o astupi niciodată”. Într-adevăr, există tot felul de comentarii, dar nu sunt singura din showbiz care se „bucură” de această atenție negativă și comentarii răutăcioase. Oamenii așa sunt făcuți, să se uite la capra vecinului, să aibă impresia că au dreptul și li se cuvine această libertate de a comenta și de a-i judeca pe ceilalți. Există și clasica scuză: „Ești persoană publică, trebuie să îți asumi!”. Păi, nu. Nu sunt de acord cu chestia asta. Nu înseamnă că, fiind persoană publică, nu mai sunt ființă umană și nu mai am emoții, sentimente sau nu mă confrunt cu situații dificile. Cu timpul, am observat că oamenii uită tot mai mult de valori, printre care respectul și educația”, a concluzionat Nicoleta Nucă.