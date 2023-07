Experiența care l-a făcut pe Mihai Bobonete să sară din pat, în miez de noapte! A apelat chiar și la ajutorul poliției. Se afla acasă când s-a întâmplat totul: „Ceva oribil”

In articol:

Mihai Bobonete este iubit și îndrăgit de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

Așa se face că, și pe rețelele de socializare, actorul are o mulțime de urmăritori, în fața cărora nu a ezitat să-și spună of-ul recent, povestindu-le cu exactitate experiența pe care a trăit-o după miezul nopții.

În apropiere de locuința lui, mai precis în zona Băneasa, a fost organizat un festival, care se pare că a ”terorizat” locuitorii. Muzica a fost la maxim până dimineața, ceea ce i-a făcut pe localnici să nu poată dormi, acesta fiind și cazul lui Bobonete.

Ba mai mult, deranjat de întreaga situație, actorul a apelat chiar și la ajutorul oamenilor legii, însă fără rezultat.

”Cam câte kilograme de stupefiante s-au consumat în noaptea asta la Federația Română de Tir, dacă la ora asta 4:27 încă bubuie pădurea Băneasa de la bas și de la ceva muzică tehno psihedelică?! La 4:30 m-a întrebat copilul unde putem merge să dormim că nu mai poate așa. E ceva oribil și nu sunt genul de bătrân care nu înțelege genul ăsta de manifestație, dar la 4:31 să-mi sară geamurile de la dormitor…

Cum a ajuns, de fapt, Mihai Bobonete să-și descopere pasiunea pentru actorie

În urmă cu ceva timp, Mihai Bobonete a vorbit fără rețineri despre cum a ajuns, de fapt, să descopere pasiunea pentru actorie. Totul se întâmpla pe vremea când era student în anul IV la Electrotehnică, atunci când la îndemnul lui Octavian Strunilă vedeta a renunțat la facultate și a aplicat la actorie.

Bobonete s-a pregătit la momentul acela cu Octavian Strunilă și a intrat chiar din prima încercare la facultatea dorită.

„Singurul om care m-a îndemnat a fost Octavian Strunilă, care este și nașul meu. Iar lui i-a venit ideea asta nebunească atunci când eram la Costinești. Băusem toată noaptea și dimineața a zis: „Nu vrei să te faci actor?”. Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment. M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, dezvăluit Mihai Bobonete, în urmă cu ceva vreme.

