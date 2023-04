"Facem chestia ca să fie ceva simbolic, pentru că noi ne-am unit destinele" Reacția neașteptată a Mariei Constantin, când a fost întrebată dacă s-a căsătorit deja cu Robert Stoica, în secret. Artista a spus ce se întâmplă, de fapt, cu nunta

In articol:

Maria Constantin și alesul inimii sale sunt tot mai aproape de evenimentul cel mare. Cei doi plănuiesc să se căsătorească în data de 4 august, însă cununia civilă va fi mult mai devreme, pentru a se bucura liniștiți de eveniment.

Viitorii miri și-au organizat petrecerea de nuntă într-un timp foarte scurt și deja se ocupă de ultimele detalii, fiind mai mult decât pregătiți să se distreze și să se simtă bine.

A devenit deja Maria Constantin doamna Stoica?

Maria Constantin și Robert Stoica vor sărbători petrecerea de nuntă în data de 4 august, însă se pregătesc pentru ceva simbolic, fără tradiții și obiceiuri. Cei doi vor să se distreze și să se simtă bine, întrucât cununia civilă se va întâmpla cu mult mai devreme, pentru a nu se aglomera în ziua cea mare.

„Nu, toate lucrurile astea am zis că le vom face eventual cu o săptămână înainte, tocmai pentru a evita aglomerația și nebunia din ziua respectivă, pentru că noi în acea zi vrem să ne distrăm, să mergem la restaurant, să dansăm, să ne suim pe mese, să fie chiar ca o petrecere. Nu îmi doresc ca în ziua aceea să mă obosesc cu toate cele, nu vreau să fac obiceiuri, adică luăm lucrurile fix ca pe o petrecere și facem chestia asta să fie ceva simbolic pentru că noi ne-am unit destinele”, a mărturisit Maria Constantin, pentru playtech.ro.

Maria Constantin și Robert Stoica, pregătiți de nuntă [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și-a ales rochia de mireasă

Maria Constantin a reușit să organizeze petrecerea de nuntă în doar două săptămâni. Artista s-a ocupat în exclusivitate de tot, de la meniu, până la locație, invitații și muzică. Mai mult, aceasta așteaptă să fie gata și rochia de mireasă, care este una simplă și ușor de purtat.

“Pentru mine nu este îndrăzneață, nu este nimic prea mult la această rochie, dar este destul de ușor de purtat, pentru că asta mi-am dorit fiind cumva o petrecere în aer liber. Va fi o rochie destul de ușoară, mă rog la bunul Dumnezeu să fie soare, dacă nu, nu e problemă pentru că oricum avem și restaurantul în interior. Este o rochie frumoasă, comodă, are și trenă, are și spatele gol, are câte puțin din toate”, a mai spus Maria Constantin, pentru sursa citată.

Cât despre locația unde va avea loc marele eveniment, interpreta a dezvăluit că și-a dorit ca petrecerea să se desfășoare în aer liber, în stil garden party.

“Este o locație pe care eu mi-am dorit-o foarte tare(...) și vrem să facem petrecerea afară, în aer liber. Am zis să fie ceva un pic mai spre garden party, mai spre stilul acela italienesc. Aperitivul și peștele vor fi la farfurie, iar ulterior va începe nebunia cu life cooking, sărmățele vor fi la ceaun, ceva tradițional, dar apoi începe și cu cotlete de berbecuț, cu purceluși, cu toate cele. O să fie o nebunie!”, a dezvăluit Maria Constantin.