Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România și miza dublă pusă în joc. Zanni: „Scorul nu reflectă intensitatea luptei!”

După trei săptămâni în care au pierdut meciurile de comunicare, Faimoșii întrerup seria înfrângerilor și câștigă miza dublă pusă în joc în această săptămână la Survivor România.

Vedetele s-au impus în fața Războinicilor cu scorul de 10-4, în meciul pentru comunicare. Astfel, Faimoșii se mută pe insulă, unde au saci de dormit, și au oportunitatea de a vorbi cu familia prin mesaje, pentru prima oară în patru luni și jumătate de competiție.

Faimoșii

Deși Faimoșii au câștigat la o diferență de scor considerabilă, Zanni susține că golaverajul nu arată în realitate intensitatea jocului. „A fost un traseu foarte frumos. Ne place acest traseu mult, mai ales că a fost un final de îndemânare și concentrare. Tensiunea de pe trasee reflectă tensiunea din camp, ne împăcăm, ne certăm. Unii dintre noi trec peste momente mai ușor, scorul nu reflectă intensitatea luptei. Nu știu ce se întâmplă cu familia asta unită și trebuie să vorbim cu familia de acasă”, a declarat Zannidache.

Culiță Sterp: Dacă ar exista un aparat care să-mi măsoare bucuria din suflet, bubuia aparatul. Sunt fericit pentru comunicare, că avem mare nevoie să vorbim acasă. M-a constat un punct greșeala mea, că i-am răspuns lui Sorin, puteam să aduc două puncte, așa am adus unul. Nu contează, important e că am câștigat și din cenușă ne înălțăm în aer tot mai sus.

Irisha: Se simte foarte bine, traseul îmi place mult.

Astăzi am reușit să înot la fel de repede cum înoată Maria, să ajung înainte, finalul mi-a venit mănușă. Sunt foarte fericită că am câștigat insula, sacii. Am dat de 20 ori mai mult să câștigaăm să vorbim cu cei de acasă. Sunt mândră de coechipierii mei. Nu suntem o familie pentru că avem divergente, dar suntem maturi să trecem peste.

Echipa Faimoșilor

Războinicii, înfrângere grea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră sunt derutați și nu înțeleg de ce nu reușesc să se concentreze mai bine, deși în camp nu mai există tensiuni. Războinicii încearcă să se mobilizeze pentru săptămâna viitoare și spun că este necesară o schimbare în tabără.

Andrei Dascălu: Nu știu unde s-a rupt, până la 4 la 4 am mers ok. După asta nu știu ce s-a întâmplat. Am căzut. Am avut două zile proaste. Nu știu ce se întâmplă. Pe plan social suntem ok și nu găsesc o soluție, poate a fost vorba de concentrare. Am terminat săptămâna prost, dar sper să ne revenim chiar dacă suntem mai puțini.

Războinicii

Adelina Damian: Îmi e foarte greu să vorbesc. Am un nod în gât, nu știu ce se întâmplă. Nu merităm ce se întâmplă și mi-aș fi dorit să vorbesc cu cineva de acasă. Mi-am înfrânt frica de a sări în apă și mi se pare că e pur ghinion ce se întâmplă. Suntem foarte bine în camp.

Adelina Damian de la Războinici

Albert Oprea: Finalul ăsta nu ne-a avantajat. Nu e vorba de vibe sau energie, efectiv ceva se întâmplăcu noi. Mă doare că nu putem vorbi cu cei dragi. Chiar voiam să vorbesc cu părinții mei. Ne întoarcem și în junglă, să sperăm că o să începem săptămâna viitoare altfel. E necesar să facem o schimbare în echipă.