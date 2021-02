Faimoșii câștigă meciul de imunitate de la Survivor România 2021. Roxana Nemeș aduce în premieră punctul câștigător. Zanni: „Sunt mândru de echipa mea!” VIDEO

In articol:

Faimoșii au reușit să se impună în meciul pentru imunitate de la Survivor România și să trimită Războinicii în fața unui nou consiliu de nominalizare.

Faimoșii câștigă meciul de imunitate de la Survivor România

Bucurie mare în echipa Faimoșilor după ce au câștigat meciul pentru imunitate din această seară.

În premieră pentru echipa roșie, Roxana Nemeș a fost cea care a adus punctul decisiv echipei.

Roxana Nemeș: Mă bucur că mi-am revenit, sper să o țin așa. M-am trezit cu un vibe bun. Mulțumesc echipei,că am adus cu toții puncte. M-am zbătut, când nu mai poți, mai poți puțin. Echipa m-a susținut și a crezut în mine. Se poate. Uneori ești nominalizat, alteori câștigi imunitatea.

Zanni: Sunt bucuros că deși n-am făcut sport la viața mea mă simt tare pe traseu. Sunt mândru că particip versus Alin și Alber t, care sunt buni, iar faptul că ajung printre primii mă bucură. Despre echipa mea am susținut că unii suntvarză, dar mi s-a demosntrat că Survivor este despre disciplină și despre conștientizare, iar cine nu evoluează, o s-i facem să evolueze. Sunt

mândru de echipa mea.

Georgiana: Se întâmplă de multe ori să plec cu frică la traseu și să am blocaje, dar mă bazez pe final. Mă

bucur mult că mi-am depășit limita astăzi și am adus punct echipei.

Prezentatorul emisiunii a anunțat că Roxana Nemeș a fost cel mai bun concurent din echipa Faimoșilor în această seară și va primi totemul pentru imunitate. „ Unul dintre Faimoși a reușit să își depășească limitele și să aducă două puncte din două și să câștige imunitatea. Concurentul acesta este Roxana Nemeș. Primește totemul pentru imunitate pentru echipa Faimoșilor”, a spus Daniel Pavel.

Reactia Razboinicilor de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul pentru imunitate

Membrii echipei albastre vor face nominalizări, după ce au pierdut în fața Faimoșilor. După o luptă cruntă dată pe traseu, Războinicii își recunosc înfrângerea și dau vina pe noroc.

Starlin: Întodeauna sunt genul de persoană care nu se lasă bătută, chiar dacă nu mai pot. Am adus un punct, dar nu a ajutat echipa. Era vorba de noroc. Azi intrăm în consiliu, va fi un moemnt tensionat, dar mai e un meci de imunitate și nu înseamnă că va pleca cineva de la noi acasă astăzi.

Mellina: Am intrat de două ori, mi-a plăcut traseul, am adus două puncte. E importantă concentrarea de la final. Nu știu ce s-a întâmplat. Echipa a luptat până la capăt, îi văd că devin din ce în ce mai buni. Nu sunt supărată, am învățat să acccept că putem pierde sau câștiga. Învăț să-mi drămuiesc mâncarea și să pot să rezist mai mult și să fiu mai disciplinată în viața mea pe viitor. Cel mai important ar trebuie să fie respectul și Jador exagerează puțin cu niște jigniri. Uneori se duc lucrurile prea departe și pentru mine cel mai important e respectul.