Simona Halep sare în ajutorul unui artist din Constanța! Mesajul postat în mediul online: „Se luptă cu o boală necruțătoare...”

Simona Halep este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din întreaga lume. Româna este foarte ocupată în următoare perioadă, ea fiind în Australia, alături de Toni Iuruc, unde se pregătește intens pentru Australian Open 2021. Ea și-a luat puțin din timp pentru a posta un mesaj important pe pagina sa de Instagram.

Celebra sportivă a postat la secțiunea de InstaStory un mesaj prin care cere ajutorul pentru un artist din Constanța. Bărbatul în vârstă de 37 de ani suferă de cancer și are nevoie de o operație foarte costisitoare peste hotare.

„Artistul constănțean Adrian Uzum trece prin momente grele și are nevoie de ajutor!

Adrian Uzman se luptă cu o boală necruțătoare( cancer) și are nevoie de o operație complexă și costisitoare în străinătate. Artistul are 37 de ani și este tatăl unui băiețel de 6 ani.

Artistul are nevoie URGENT de ajutorul TUTUROR, cei interesați putând face donații în contul RO91RNCB0614150383520003, deschis pe numele Luiza Uzum, la Banca Comercială Română”, scrie în mesajul postat de Simona Halep la secțiunea de stories de pe Instagram.

Mesjaul postat de Simona Halep la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Simona Halep, mai hotărâtă ca niciodată! Sportiva își dorește să jungă la Jocurile Olimpice

Simona Halep este o fire extrem de mabițioasă și nu se dă bătută așa ușor, iar acets lucru l-a demonstrat de multe ori pe teren. Românca este hotărâtă să obțină o medalie la Jocurile Olimpice.

„Tot ce am făcut de când am împlinit 14 ani a fost pentru tenis, iar obiectivul meu a fost să aflu cât de bună pot deveni. Caut perfecțiunea, asta este sigur. Dar în același timp, știu că perfecțiunea nu există. Așa că aș putea să îmi accept imperfecțiunile și să încerc să mă apropii de perfecțiune. Poate că încercarea de a atinge perfecțiunea m-a făcut să-mi depășesc limitele. Am ambiție la fiecare turneu pe care îl joc. Am spus mereu că fiecare turneu este important pentru mine și că nu consider unele turnee ca fiind mai importante decât altele.

Așa că atunci când merg la un turneu, vreau să dau 100%. Acum nu știu ce se va întâmpla săptămâna viitoare, așa că trebuie să fiu 100% concentrat pe ce ai în acea săptămână. Am învățat anul trecut că trebuie să trăiești fiecare zi. Principalul meu obiectiv este să obțin o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo și să pot concura la cel mai înalt nivel, dar toate turneele la care voi juca reprezintă obiective pentru mine”, a dezvăluit Simona Halep.