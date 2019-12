Așa că, de Moș Nicolae, Yamato Zaharia și Mirel Drăgan au dat o fugă până la Brașov, loc în care mai mulți copii cu posibilități materiale reduse îi așteptau cu sufletul la gură.

Pe un frig care făcea și pietrele să crape, cu noaptea în cap, Yamato Zaharia și Mirel Drăgan au plecat spre Brașov, deciși să îi facă pe copii să zâmbească pentru o zi. Așa că, cu o dubă plină ochi de dulciuri și alte lucruri de care aveau nevoie copiii, campionii de la Kempo au ajuns la școala la care erau așteptați pentru a le face micuților un Moș Nicolae de neuitat. ”Am fost impresionați de primirea de care am avut parte, a fost de-a dreptul emoționant. Am simțit o căldură din partea lor cum nu credeam că este posibil”, ne-a spus Yamato Zaharia.

Mirel Drăgan a fost și el la fel de impresionat de primirea și de cântecele copiilor.

Yamato Zaharia, campion mondial la Kempo

Chiar dacă nu s-a plâns, Yamato Zaharia a avut de suferit suficient de mult în timpul emisiunii Exatlon, luptătorul de Kempo intrând pe trasee cu dureri cumplite la coloană. Aşa că Yamato a fost sfătuit de medici să nu mai aştepte şi să suporte o intervenţie medicală care să ”îi rezolve” problemele, el fiind diagnosticat cu hernie de disc. "Împreună cu Mirel Dragan și cu sprijinul Federației Române de Kempo, am demarat un proiect de promovare a sportului, ce va continua în diferite şcoli din ţară. În masura în care timpul le va permite, sunt convins că vor veni alături de noi și alți colegi din lotul național, dar și concurenți Exatlon din toate sezoanele", ne-a spus Yamato Zaharia care, de curând, a revenit în ring, în Las Vegas și, apoi, în Japonia și a redevenit campion mondial în Kempo.

Cine este Mirel Drăgan, “Faimosul” de la Exatlon

Mirel Drăgan este luptător de Kempo, multiplu campion naţional. De asemenea, el a reuşit că cucerească de două ori titlul de campion mondial în anii 2014, la Budapesta (Ungaria) şi în 2015 în Antalya (Turcia), dar şi un titlu european în 2015, iar anul acesta a reușit să devină, din nou, campion mondial. Conform prezentării făcute, Mirel Drăgan, “Faimosul” din sezonul al doilea al Exatlon România, are 1.72 m înălţime, 75 de kilograme şi e deţinătorul centurii negre cu 4 Dan în Kempo.