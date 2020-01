Mai exact, Miruna, iubita lui Yamato Zaharia de la Exatlon, a fost nevoită să se opereze, de urgență, la nas din cauza unor probleme cât se poate de serioase.

Citeste si: Yamato Zaharia de la Exatlon știe ce s-a întâmplat cu Ruby la Survivor! ”Trebuie să fie atentă, nu e de joacă” EXCLUSIV

Citeste si: Faimosul Yamato Zaharia, întâlnire bombă, la Istanbul! A fost chemat, la discuții, de un star din Turcia

”De ceva vreme nu puteam să mai respir și am decis să merg la un control ORL. Am descoperit că am deviație de sept și cornetele mărite, iar medicul mi-a recomandat să mă operez de urgență”, ne-a mărtuisit senzuala Miruna, iubita lui Yamato Zaharia.

Evident, dacă tot a fost nevoită să suporte această operație, Miruna a decis să își modifice și forma nasului. ”Daca tot trebuia să mă operez am decis să îmi fac și rinoplastie pentru că oricum nu eram mulțumită de forma nasului. Am fost la domnul doctor Florin Juravle, m-a operat, iar acum mă simt foarte bine, Mai am mici vânătăi, dar măcar nu sunt umflată la față și nu am dureri. Și, în sfârșit, chiar pot să respir, mă simt și eu altfel”, ne-a spus, în exclusivitate Miruna, iubita lui Yamato Zaharia, Faimosul susținând-o psihic, mai ales că și el a trecut printr-o operație asemănătoare.

Faimosul Yamato Zaharia şi Miruna s-au despărţit înainte de plecarea lui la Exatlon, dar s-au împăcat de curând

Înainte de a pleca la Exatlon, în Republica Dominicană, Faimosul Yamato Zaharia a luat o decizie dificilă. Mai exact, el a hotărât să se despartă de iubita lui, alături de care fusese timp de opt luni. Motivul, ne-a explicat pe atunci, era legat de perioada lungă pe care urmau să o petreacă despărţiţi, împreună luând decizia de a vedea, în momentul în care luptăroul se va întoarce din Republica Dominicană dacă se mai pune problema unei relaţii între ei. ”Eu şi Yamato am luat o pauză în relaţia noastră, încă de acum două luni şi o să vedem ce o să fie când vine de acolo. L-am felicitat şi i-am urat succes în competiţie şi atât. În momentul ăsta nu avem o relaţie”, ne-a spus, la acea vreme, Miruna.

Cu toate acestea, de curând, Yamato Zaharia și Miruna au decis să își mai dea o șansă, motiv pentru care formează, din nou, un cuplu. Iar asta, în ciuda scandalurilor care au avut loc în presă, apărute din cauza ocupației Mirunei din trecut. Iar reîntâlnirea lor pare să fi lăsat în urmă tot ceea ce s-a petrecut, negativ, între Yamato Zaharia și Miruna, amândoi părând că se bucură la maximum de relația pe care o au. Cu toate acestea, pare-se, cei doi au decis ca relația lor să fie reluată și să se dezvolte încet, încercând să fie cât mai discreți și să nu se afișeze la evenimente împreună, preferând să se bucure de momente de liniște. ”Am reluat legătura cu Miruna. Nu sunt foarte multe de spus acum, suntem în faza de început, ne reconstruim relația. Oricum, ne place amândurora să fim discreți, așa că tot ce pot să spun este că, acum, totul este frumos între noi. Lasăm lucrurile să meargă și vom vedea ce se va întâmpla între noi, nu ne grăbim deloc”, ne-a spus despre relația cu senzuala Miruna Faimosul Yamato Zaharia, în exclusivitate.