Familia lui Sensy a presat-o pe fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” să anunțe mai devreme sarcina! Influencerița își plănuise, de fapt, să dea vestea în luna iunie

Sensy trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Blondina se bucură de o carieră de succes în mediul online, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe de la noi din țară, însă se mândrește și cu o familie minunată care este pe cale să se mărească curând.

Tânăra este însărcinată în luna a patra și abia așteaptă momentul în care își va strânge în brațe bebelușul. Cu toate acestea, până atunci mai e cale de bătut, însă un alt eveniment îi ține mintea ocupată, mai exact petrecerea de nuntă și cununia religioasă.

Sensy, presată de părinți să dezvăluie vestea sarcinii

Influencerița nu și-a dorit să dezvăluie faptul că va deveni mamă, având de gând să anunțe public abia în luna iunie. Blondina pregătise deja un videoclip chiar la Turnul Eiffel, pe vreme când era însărcinată în prima lună, însă părinții și socrii au insistat să anunțe cu mult mai devreme.

„Fotografia aceea cu mine însărcinată, în fața turnului Eiffel, a fost făcută acum trei luni, când abia aflasem. Acum am patru luni, însă atunci aveam o pernuță pusă special, eram eu cu soțul, pentru că nu am avut încredere în prietene pentru că se afla. Eu voiam să anunț prin iunie. Dar am făcut asta mai devreme pentru că părinții și socrii ne stresau, că vor să dea vestea. Soțul a zis să nu dăm...” a explicat Sensy, pentru click.ro.

Sensy se pregătește pentru petrecerea de nuntă

Sensy trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul său, Valentin. Cei doi s-au cununat civil în octombrie anul trecut, acela fiind și momentul când a făcut publică identitatea partenerului său de viață cu care este într-o relație de mai bine de 7 ani.

Influencerița și soțul ei urmează să pășească spre altar pe data de 20 mai, urmând ca petrecerea de nuntă să aibă loc în aceeași zi. Blondina mărturisește că totul este pregătit, însă mai are de rezolvat câteva detalii cu rochia de mireasă.

De asemenea, fosta concurentă "Bravo, ai stil!" își propune să nu se streseze în ziua cea mare, având în vedere că este și însărcinată. Blondina vrea să se distreze și să se simtă bine alături de familie și apropiați.

„Noi în mai avem nunta, ne-am căsătorit civil, și acum vom avea evenimentul religios în 20 mai. Voi fi în cinci luni. Rochia încă nu-i făcută, va fi puțin desfăcută la spate, cu o săptămână înainte de nuntă va fi închisă. Se pare că de la zi la zi se schimbă ceva, mai crește ceva. În curând, într-o săptămână vom afla ce vom avea. Eu mi l-am dorit. Mă văd mamă de băiat, dar nu pot spune că îmi doresc băiat cu ardoare. Așa mi-a apărut in gând și suflet. Testul de sarcină nu l-am crezut până nu mi-a zis doctorul. Camera copilului va fi camera mea de dressing, unde sunt toate hainele și cremele mele. Avem in plan să ne mutăm într-o casă pe pământ. Nu am grețuri și pofte, am luat doar două kilograme. Am proiecte noi, pentru că pot, mă lasă sarcina, niciun weekend liber. Nu mă stresez la nuntă cum m-am stresat la cununie, voi avea 350 de persoane invitate", a mai spus Sensy.

