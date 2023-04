A aflat Sensy sexul bebelușului? Influencerița a ales deja numele copilului și nașii: “E o minune de la Dumnezeu! Am plâns instant”

In articol:

Sensy este mai fericită ca niciodată! Blondina și soțul ei trăiesc cele mai frumoase momente, întrucât în doar câteva luni vor putea să își strângă bebelușul în brațe. Mai mult decât atât, cei doi părinți vor avea luna viitoare și petrecerea de nuntă.

Cu atâtea motive de bucurie la activ, influencerița a ales deja numele copilașului ei, dar și nașii care îi vor deveni părinți spirituali micuțului. Vedeta este în extaz și nu își poate lua gândul de la ziua în care va deveni mamică.

Sensy nu a putut crede că este însărcinată

Visul vedetei s-a îndeplinit în sfârșit! Influencerița a anunțat vestea sarcinii chiar în ziua de Paște, însă momentul în care a aflat că poartă în pântece un copilaș s-a petrecut mult mai devreme.

Sensy, în vârstă de 33 de ani, este deja gravidă în luna a patra și se pregătește cu pași mici, dar siguri de momentul cel mare.

Privind în urmă, vedetei nu i-a venit să creadă că este însărcinată, având un șoc destul de mare atunci când a văzut două lunii pe testul de sarcină.

Pentru a se asigura că nu se îmbată cu apă rece, blondina s-a dus imediat la doctor, care i-a și confirmat sarcina, iar emoțiile au copleșit-o instant.

“Am primit vestea, iar în primă fază nu am crezut. Un test de sarcină nu este mereu concludent. Eu îmi doresc de foarte mult timp copil.

A trebuit să merg la doctor a treia, a patra zi, să îmi spună sigur că este acolo și este ok. Până atunci, nu am crezut. Emoția cea mai mare a fost când am aflat că e bine și i-am auzit bătăile inimii. Am plâns instant, nu puteam să mă mai opresc. A fost cea mai emoționantă fază”, a mărturisti Sensy, pentru impact.ro.

Sensy și soțul său își doreau de foarte mult timp un copil, iar vestea sarcinii a fost o binecuvântare pentru amândoi. Vedeta a mărturisit că avea pofte anormale, precum alcool, însă ceea ce a convins-o să facă testul de sarcină a fost starea de rău care nu îi mai dădea pace.

“Prima poftă anormală, dar pe care nu am băgat-o în seamă, a fost pofta de alcool. Aveam poftă de vin, iar eu nu beau alcool. Am băut două guri, dar nu am băgat de seamă.

Apoi, au trecut trei, patru zile, m-am ridicat din pat și m-a luat amețeala. Eu eram obișnuită cu chestia asta, am o ușoară anemie, dar nu îmi mai trecea răul. Îmi era rău întruna. Și am zis că trebuie să mă duc să îmi fac un test. Am văzut două linii și nu îmi venea să cred. E o minune de la Dumnezeu!”, a mai spus influencerița.

Sensy a ales deja numele și nașii bebelușului

Deși încă nu a aflat sexul bebelușului, vedeta simte că va deveni mămică de băiețel. Inflencerița a ales deja numele bebelușului, însă are și un nume de fetiță în cazul în care va avea o fiică. De asemenea, Sensy a ales și nașii care îi vor deveni părinți spirituali celui mic.

“Urmează să aflu sexul copilului în câteva săptămâni. Mă văd mamă de băiat pentru că așa am visat eu. Am numele pentru băiat, e totul programat pentru el, dar dacă ar fi fata m-am gândit la un nume, dar nu i l-am spus soțului. Eu zic că e băiat!

I-am și cerut deja!( n. red. nașii copilașului) Sunt tot nașii de cununie. A fost cu plânsete. Nașa a născut de curând și merg la același doctor”, a declarat influencerița.

Sensy crede că va deveni mamică de băiețel [Sursa foto: Instagram]