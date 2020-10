Familie decimată de COVID. Opt membri și-au pierdut viața

Ricardo Aguirre a pierdut opt membri ai familiei din cauza coronavirusului [Sursa foto: Captura video CNN]

Opt membri dintr-o familie din Arizona, Statele Unite și-au pierdut viața după ce s-au infectat cu COVID-19, deși erau foarte precauți și atenți la regulile de sănătate, relatează CNN. În plus, afacerea familiei, prosperă până la începutul pandemiei, a dat faliment, iar cei rămași în viața se descurcă cu greu. În ultima perioadă, Statele Unite raportează aproximativ 60 de mii de infectări cu noul coronavirus pe zi. De la începutul pandemiei, au fost înregistrate peste 8 milioane de cazuri și aproape 222 de mii de decese.

In articol:

Ricardo Aguirre și-a pierdut tatăl și alți 7 membri ai familiei, care au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus. Pandemia i-a distrus afacerea și i-a îmbolnăvit și pe el, pe soția sa însărcinată și pe doi dintre copiii săi. „Mă simt atât de neputincios. Sunt furios că nu am putut să mă întorc acolo unde eram. Mi-am pierdut tatăl. Este foarte greu”, a mărturisit Ricardo Aguirre. Bărbatul nu știe cum s-au îmbolnăvit de COVID-19. Au purtat măști și au folosit în mod constant dezinfectant. Primul caz a apărut în familie în luna mai. Tatăl lui a luptat cu noul coronavirus câteva luni. „Tatăl meu a murit pe 11 septembrie în brațele mele, la 03:30 dimineața. A fost foarte greu, pentru că noi făceam totul împreună. 42 de ani am fost alături de el”, a povestit Ricardo. Mama lui Ricardo Aguirre, care s-a vindecat de COVID-19, încă se luptă cu urmele lăsate de boală asupra organismului și are nevoie de tratamente medicale. Facturile medicale se apropie deja de un milion de dolari. „E prea mult!” mărturisește Ricardo. Bărbatul nu-și permite să achite asemenea factură nici prin Obamacare. „Nu-mi permit, e prea mult! E ca și cum aș mai plăti o casă”, explică Ricardo.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Ricardo se pregătește să devină tată

Cu afacerea ruinată de pandemie, acum bărbatul se roagă doar să fie sănătoși și puternici, mai ales că urmează să vină pe lume cel de-al patrulea copil, prima fetiță din familie. „Am simțit că suntem gata financiar și emoțional să avem grijă de încă o ființă umană. Acum, cu tot ce se întâmplă, tot ce îi cer lui Dumnezeu e putere să mă descurc încă o zi”, spune supraviețuitorul COVID. (Vezi și: Incredibil! Targă plină cu viermi la Spitalul din Roman)