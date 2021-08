Fanii o scot din minți pe Delia, când îi adresează această întrebare. Ce o deranjează atât de mult pe artistă? "Care e problema?"

Delia [Sursa foto: Instagram] 11:56, aug 3, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe Delia Matache ca fiind o fire plină de energie, care răspândește numai voie bună în locurile pe unde merge.

Deși artista are o legătură strânsă cu cei care o urmăresc și împărtășește cu ei multe momente din viața personală, aceștia exagerează câteodată cu întrebările legate de vârsta solistei.

Citeste si: Delia Matache a răbufnit! Ce mesaj dur a transmis: „Să îți bați.... de ei!”

Delia, indignată de interesul fanilor pentru vârsta pe care o are

Delia este una dintre cele mai renumite cântărețe din România, fiind înzestrată cu o voce cum rar se întâlnește. Pe lângă acestea, vedeta este și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz, lăudându-se cu niște forme de invidiat și un chip asupra căruia anii nu își lasă deloc amprenta.

Totuși, fanii se îngrămădesc să îi pună întrebări zilnice legate de vârsta ei, ceea ce a făcut-o pe artistă să devină destul de revoltată în privința acestui subiect: "La mine, oamenii sunt turbați pe vârstă, mă întreabă câți ani am. Eu trăiesc într-o viață atât de frumoasă și scopul meu este să fiu cât mai happy, încât nu mi-am pus niciodată întrebarea câți ani am, ce ar trebui, dar cum ar trebui să mă comport la 39 de ani, pentru mine nu contează. Când apar prea multe întrebări despre câți ani am, zic: S-a întâmplat ceva? Care e problema?", a declarat Delia, în cadrul unui podcast găzduit de Gojira.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Delia[Sursa foto: Instagram]

Delia, despre presiunea pe care o simte când vina vorba de vârsta ei

Chiar dacă în general frumoasa blondină este o persoană degajată, care nu pune prea mare preț pe criticile sau părerile celor din jur, de data aceasta se pare că Delia este foarte indignată de atitudinea fanilor, care pun în balanță aproape în fiecare zi fizicul și anii acesteia.

Citeste si: Delia, mărturisirea pe care toți o așteptau. Artista i-a dezvăluit Andrei Măruță când va avea un copil: ”Aș putea să fiu o mamă extraordinară”

De asemenea, artista a declarat că nu își dorește să schimbe nimic la ea, ci dimpotrivă, vrea să păstreze acea doză de inocență, pe care o avea și în copilărie: "Întrebarea asta e pe sistemul că de ce nu arăt bătrână, de ce nu mă comport ca atare, că sunt de mult timp în industrie și mereu sunt fresh. Cred că dă cu eroare un pic la capitolul ăsta (…) În esență, suntem niște copii dezvoltați. Nu ai voie să uiți de asta, pe mine m-a marcat copilăria mea.", a încheiat Delia, pentru sursa amintită.