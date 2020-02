Fanii sunt convinşi că Vlăduţa Lupău şi Andra sunt rude după ce Vlăduţa a postat o poză cu ele două. Ea a fost surprinsă în timp ce o îmbrăţişa pe Andra, iar fanii au observat asemănătoarea izbitoare dintre cele două cântăreţe, care au avut aceeaşi frizură, în timp ce sprâncenele, ochii şi buzele au părut aproape identice. (vezi cum a fost certată Vlăduţa Lupău pentru că a deranjat-o pe Simona Halep)

“Mamă ce semănaţi... Ce mult semanati!!!... Zici ca sunteți gemene…Semanati mult…Mama si fiică…Voi sigur nu sunteți rude? Sunteți superbe amândouă… Doua surori frumoase!... Wow identice!!! Cele mai frumoase din intreaga tara.. Doamne cât de bine semeni cu ea!! sunteți preferatele mele!!”, au reacţionat fanii.

Vlăduţa Lupău a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu saxofonistul Armin Nicoară. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară.

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.