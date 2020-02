Vlăduţa Lupău a fost certată pentru că a deranjat-o pe Simona Halep, după ce cântăreaţa de muzică populară a postat o fotografie cu ea şi cu Simona, făcută la o cafenea din interiorul Aeroportului Otopeni. (vezi cum a fost agăţată pe internet Vlăduţa Lupău)

Citeste si: Vladuta Lupau, scandal monstru cu Armin Nicoara: au fost la un pas de bataie

Citeste si: Asta îi mai lipsea acum! În mijlocul scandalului cu tentă sexuală, Vlăduța Lupău a ajuns în fața judecătorilor!

“Am o poză de colecție! De mult am vrut să o întâlnesc pe cea care ne face mândri ca suntem români!”, a scris, entuziasmată, Vlăduţa. „Ma bucur ca ai poza aceasta in colectia ta de aici de pe Instagram ...eu sunt mandra de amandoua”, a postat o admiratoare a Vlăduţei. “Mai frumos era daca nu ai fi ridicat o de la masa doar ca sa ti satisfaci propriul orgoliu. Cam asa s ar traduce respectul si admiratia”, a criticat-o pe Vlăduţa o fană a Simonei.

Vlăduţa Lupău a fost certată pentru că a deranjat-o pe Simona Halep. E în prim-plan după povestea cu Armin Nicoară

Vlăduţa Lupău a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu saxofonistul Armin Nicoară. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară.

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.