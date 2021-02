Fara amor la prima întâlnire! Cât a durat până l-a lăsat Georgiana pe Jador s-o atingă intim? De asta vrea cântărețul s-o ia de nevastă

In articol:

Jador a plâns la Survivor România 2021 atunci când a citit mesajul de la Georgiana, fosta lui iubită.

Jador a așteptat-o pe Georgiana până s-a simțit pregătită

Cântărețul a venit în Republica Dominicană sperând că o va putea uita pe femeia care l-a marcat cel mai mult în viață, însă a sfârșit prin a-i cere mâna prin intermediul micului ecran.

”Georgiana nu este ca toate celelalte iubite pe care le-am avut”, a povestit Jador la Survivor România 2021, el mărturisind că a greșit atunci când a considerat-o pe fosta parteneră altfel decât este în realitate. În afară de calitățile pe care Georgiana le are se numără și una despre care cântărețul a vorbit la un moment dat: l-a lăsat mult să aștepte înainte de a-l lăsa pe acesta s-o cunoască în sensul biblic.

Mai exact, Georgiana l-a ținut la foc mic mai bine de 4 luni pe Jador, înainte să se lase condusă în dormitorul acestuia. Este un detaliu care l-a marcat pe Jador și pe care nu prea l-a mai întâlnit la următoarele lui iubite.

În acest fel, spune Jador, femeia i-a câștigat respectul.

Georgiana l-a fiert bine pe Jador

”E o femeie pe care o respect foarte mult, după care am așteptat 4 luni de zile să pot să mă ating de ea. Scuze că zic chestia asta!...”, a povestit Jador într-un vlog pe canalul lui de Youtube.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Afirmația a fost făcută în urmă cu un an când cei doi susțineau că au rămas doar buni prieteni.

Citeste si: Mesajul uluitor făcut de un tânăr din Iași, după o călătorie cu trenul: ”Haideți să-l facem cunoscut”

Georgiana, acum un an: ”Fetelor, Jador e liber”

”Noi suntem prieteni, am încercat să ne împăcăm de foarte multe ori. Ne-am mai văzut, noi suntem prieteni chiar foarte buni, ne ajutăm dacă este cazul... Nu ne dușmănim, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Am avut o relație oficială și pe Facebook. Toți băieții aveau gagică, eu nu trebuia să am? Noi suntem doi oameni care au mai fost împreună și pur și simplu s-au mai văzut așa cum s-au văzut probabil foarte mulți foști. Am fost aproape un an de zile împreună și așa a fost situația”, a povestit Jador.

”Fetelor, nu mai avem nici o treabă împreună, sentimental mă refer. Toate fetele să apeleze la el că e disponibil, liber...”, spunea la vremea respectivă și Georgiana.

Citeste si: Jador, mesaj de Valentine`s Day pentru Theo Rose! Faimosul de la Survivor rupe topurile

Jador a cerut-o pe Georgiana de soție la Survivor

Până la urmă, Jador a trebuit să recunoască faptul că Georgiana este femeia vieții lui și că nu va mai întâlni pe nimeni ca ea. Duminică, la Survivor România 2021, el a citit printre lacrimi un mesaj de la Georgiana, care l-a făcut să spună că vrea ca ea să-i fie parteneră de viață.

Jador a plâns când a citit mesajul Georgianei

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla.”, a spus Jador duminică, de Ziua Îndrăgostiților.