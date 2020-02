Pe aeroportul International Henri Coanda atmosfera este una cel putin incarcata. Oriunde privesti, ii observi pe pasagerii care au plecat spre lumea larga cu o spaima, total indreptatita.

Domnii care poarta masca de protectie, o fac mai mult de forma, nu se gandesc ca santatea celorlati este primordiala. Multi insa se protejeaza, desi le scapa exact motivul pentru care o fac.

Este si de inteles din moment ce nici autoritatile nu fac mari eforturi sa impuna conditii speciale pe aeroporturi, desi ele sunt o poarta spre lume. O poarta prin care circula zilnic zeci de mii de pasageri din lumea intreaga, care pot aduce cu ei inclusiv temutul virus- COVID 19. Nici cand vine vorba de simptome, aceasta romanca nu prea stie mare lucru.

Victor Costache, ministrul Sănătăţii: Pacienţii care au coronavirus nu au neaparat o creştere imediată a temperaturii nici măcar în perioadă de incubaţie, dar ca ţară e important să avem măcar pe 2-3 aeroporturi nişte termoscannere, deoarece această infecţie cu coronavirus nu va fi singura de care ne vom lovi!

Citeste si: Un tânăr din Iași a murit sub privirile disperate ale soției! S-a prăbușit deodată la pământ, în timp ce se duceau spre casă

Fără termoscanere pe Aeroportul din Otopeni, în plină epidemie de coronavirus

Este o declaratie facuta acum 3 saptamani. Ce s-a intamplat pana in prezent, nimic. Pe aeroport nici urma de aparat de termoviziune, niciun container de deseuri medicale in care sa fie aruncate mastile purtate deja.

Vlad este din Baia Mare, si calatoreste alaturi de prietenul lui la un targ de tehnologie. E neplacut surpins de masurile autoritatilor romane luate pentru a-si proteja populatia: „Cand am ajuns pe aeroportul din Roma, la iesirea din aeroport am fost scanati cu niste camere. Practic la noi inca domnesc nepasarea, nestiinta si neputinta. Singurul lucru prin care ne protejam de raspandirea unui virus atat de temut, care omoara pe capete, sunte cateva foi meschine, pe care stau scrise in trei limbi, cateva reguli de igiena”

Ministrul de Interne ne propune sa avem un pic de rabadare, pentru ca hartogaraia la stat este lege.

Ministrul transporturilor, Lucian Bode spune ca procedura de achizitie este una greoaie, pentru ca se ocupa de ea o comisie create la nivelul mai multor ministere. Totusi da asigurari ca in cateva zile, aeroporturile vor avea aceste termoscannere.