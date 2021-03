Favorita lui Mihai Bendeac, violată după ce a fost drogată? Dezvăluiri uluitoare făcute de Lolrelai

In articol:

Povestea, explică Ștefania Costache, cunoscută drept Lolrelai, începe cu stabilirea unei colaborări publicitare cu un medic stomatolog care i-a propus să îi facă un fel de air flow, dar pentru care, i-a explicat, avea nevoie de anestezie locală.

Citeste si: Lolrelai, mesaj în lacrimi în memoria părinților săi! ” Ați luat toate sărbătorile cu voi și totuși pe mine m-ați lăsat aici în continuare...”

Acum un an, pe 18 februarie 2020, Ștefania Costache, Lolrelai, a mers la cabinetul medicului stomatolog care ar fi abuzat-o. ”Mi-a dat, din punctul meu de vedere, cam multă lidocaină. Am înțeles, ulterior, de la doamnele de la INML (Institutul Național de Medicină Legală, n. red.) că această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa numitul drog al violului. Ulterior mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și pe care mi-a spus să îl înghit. (...) El insista să îl înghit.(...)

Stefania Costache Lolrelai sustine ca a fost abuzata de un medic

De acolo, lucrurile devin neclare, îmi amintesc când m-am ridicat de pe scaun că eram extrem de amețită, m-am sprijinit de biroul de lângă.(...) Am zis că nu e ok, că nu mai pot să focusez imaginea, m-am speriat. Am ieșit din cabinet, nu știu mai departe.(...) Se pare că dânsul, din soar, m-a suit în mașina dumnealui, m-a dus la el acasă, de la ora 7 seara până pe la 1 noaptea, m-a dus tot el înapoi” , povestește Lolrelai într-un vlog spovedanie.

Citeste si: Lolrelai l-a zăpăcit pe Cătălin Scărlătescu! ”Însoară-l pe Scărlătescu!”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Ajunsă într-un final acasă, Lolrelai povestește că cea care îi era colegă de apartament a chemat Ambulanța când a văzut că nu și poate controla gesturile, că se mișca confuz și nu prea putea vorbi.

Într-un final, a doua zi, la prima oră, Lolrelai a mers la INML și, ulterior, a depus o reclamație la poliție.mai povestește Ștefania Costache, aka Lolrelai.

Stefania Costache Lolrelai a fost drogata?

Mai mult decât atât, povestește Lolrelai, prezentând în vlog și documentele depuse, a doua zi a simțit că s-ar fi întâmplat ceva fără acordul ei. ”Își amintește că a fost pipăită în zona sânilor, iar a doua zi a constatat disconfort în zona vaginală”, se arată în actele din dosarul cercetării penale a cazului care, la un an de la depunerea reclamațiilor, nu s-a finalizat cercetarea.

Ștefania Costache, Lolrelai, l-a înnebunit și pe Mihai Bendeac

Lolrelai pare decisă să demonstreze că își poate crea o adevărată carieră în lumea divertismentului după ce prestațiile ei de la Iumor, mai mult în sânii goi, au fost extrem de gustate de public și de Mihai Bendeac, în special.

Citeste si: Concurenta cu cei mai frumoși sâni de la iUmor s-a dezbrăcat pentru copiii bolnavi de cancer! Lolrelai, campanie umanitară inedită și controversată

Citeste si: Concurenta cu cei mai frumoși sâni de la iUmor s-a dezbrăcat pentru copiii bolnavi de cancer! Lolrelai, campanie umanitară inedită și controversată

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt.(...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Ștefania Costake, aka Lolrelai, pe blogul ei.