Lolrelai l-a zăpăcit pe Cătălin Scărlătescu! ”Însoară-l pe Scărlătescu!”

Îmbrăcată mai mult decât sumar, Lolrelai a recunoscut că tot ce își dorește este atenția publicului, acesta fiind și motivul pentru care participă la mai toate emisiunile și se dezbracă cu o lejeritate invidiată probabil și de o dansatoare de striptease.

Iar odată ajunsă în fața juraților de la ”Chefi la cuțite”, Ștefania Costache ”Lolrelai” și-a pus în evidență decolteul amețitor și, mizând pe ținuta purtată, una suficient de sumară pentru a fi bună pentru o dansatoare de striptease, i-a dat câteva replici lui Cătălin Scărlătescu, singurul burlac din juriu. Evident, Cătălin Scărlătescu cu care, în secret, de-a lungul timpului, Ștefania Costache a avut câteva discuții prin intermediul rețelelor de socializare, a fost imediat ironizat de colegii săi de platou, chef-ii Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

”Bună seara, Ștefania”, a spus Cătălin Scărlătescu, moment în care Sorin Bontea, imediat, l-a luat la un mișto crunt. ”Ești bagabont”, i-a spus Bontea, râzând. ”Ți-a căzut telefonul pe jos, ești topit tot”, a observat și Florin Dumitrescu. ”Ne-am întâlnit întâmplător”, a încercat Cătălin Scărlătescu să explice, total neconvingător. ”Suntem prieteni pe facebook, nu?”, a încercat Ștefania Costache ”Lolrelai” ca să îl ”scoată” pe Scărlătescu.

Doar că încercarea Ștefaniei Costache și a lui Cătălin Scărlătescu de a schimba subiectul nu a fost ”înghițită” de ceilalți chefi, iar Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au propus reluarea unei campanii cât se poate de serioase pentru a-l ajuta pe colegul lor să se însoare. ”Am senzația că ar trebui să reinventăm și să reactivăm societatea de care ne-am tot ocupat noi atâtea sezoane: ”Însoară-l pe Scărlătescu SA”, a propus Florin Dumitrescu, aprobat imediat de Sorin Bontea. Iar lui Lolrelai nu i-a displăcut deloc ideea. ”Am jarteaua la mine”, a spus Ștefania Costache, râzând.

Stefania Costache Lolrelai a gatit aproape goala

Ștefania Costache, Lolrelai, l-a înnebunit și pe Mihai Bendeac

Lolrelai pare decisă să demonstreze că își poate crea o adevărată carieră în lumea divertismentului după ce prestațiile ei de la Iumor, mai mult în sânii goi, au fost extrem de gustate de public și de Mihai Bendeac, în special.

Stefania Costache Lolrelai a impresionat la Iumor

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (...) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Lolrelai pe blogul ei.

capturi: A1