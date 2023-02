Feli Donose a trecut prin momente dificile în ultima perioadă. Artista a avut un blocaj creativ: „M-a aruncat exact în mijlocul inimii mele”

In articol:

Feli Donose este una dintre cele mai iubite artiste din industria muzicală românească. Aceasta a ajuns cunoscută după ce a participat la o cunoscută emisiune TV, în cadrul căreia a arătat tuturor de ce este capabilă.

Încă de la prima melodie pe care a lansat-o, artista s-a bucurat de un real succes grație emoțiilor pe care le transmite cu fiecare cântec.

Feli Donose a avut un blocaj creativ

În urmă cu puțin timp, Feli Donose a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care le povestea urmăritorilor săi că a trecut printr-o

perioadă destul de grea. Se pare că artista a avut parte de un blocaj creativ și, oricât ar fi vrut să compună o melodie, inspirația întârzia să apară. Vedeta a mărturisit că nu s-a mai confruntat niciodată până acum cu așa ceva. Din fericire, acele momente au trecut, iar acum cântăreața a reușit să compună prima sa piesă din acest an, melodie despre care este de părere că mulți oameni se vor regăsi.

„Am avut o perioadă extrem de grea. Perioadă care, atunci când am dat să fug … m-a aruncat exact în mijlocul inimii mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj creativ atât de puternic. Îmi doream să scriu. Îmi doream să dau afară prin cântec sentimentele mele pentru că sunt reale. Pentru că știu că muzica scrisă din povești adevărate poate vindeca sufletul celui care o ascultă. Și ce împlinire mai mare pentru un artist decât asta? Să știi că muzica ta face cuiva bine… bate la cur orice ban sau kilometri de faimă. După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă. Mâine îi filmez un videoclip care să redea in imagini tot ce simte acum inima asta a mea. Asta nu e o postare de promovare. E un mesaj de bucurie prin care să vă spun ce frumos îmi voi cânta povestea. Și cât vă veți regăsi în ea. Nu e un single oficial. E o piesă cadou. Pentru mine și pentru voi. Vă pup din lumea mea”, a scris solista pe pagina sa de socializare.

Feli Donose și tatăl fiicei sale s-au despărțit

Cu câteva zile înainte ca anul 2022 să se sfârșească, Feli a postat un mesaj în mediul online care i-a întristat pe fanii acesteia. Vedeta anunța că ea și soțul ei, Cătălin, au ales să o ia pe drumuri separate și că de-a lungul timpului cei doi s-au iubit foarte mult, dar au ajuns să nu se mai potrivească.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așadar, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și pe Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și, cel mai important, de rolul de părinți ai Norei Luna”, a scris artista pe Instagram.