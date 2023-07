„Felicitări!” Anca Țurcașiu s-a filmat cu un copilaș în brațe și a transmis un mesaj emoționant! Fanii s-au bucurat să o vadă în această ipostază, la 53 de ani

In articol:

Anca Țurcașiu își petrece vara la mare. Actrița merge în fiecare an pe litoralul Mării Negre, acolo unde ține un show în cadrul unui hotel de lux. Ajunsă pe plajă, vedeta a postat un filmuleț în care ține în brațe un băiețel, iar fanii au fost foarte fericiți pentru ea și nu au ezitat să o felicite.

Aseară, Anca Țurcașiu a postat pe paginile sale de pe rețelele de socializare un filmuleț foarte emoționant, în care strângea în brațe un copilaș. Băiețel o o îmbrățișa strâns pe Anca Țurcașiu, iar vedeta nu s-a ferit să publice imaginile pe internet. De asemenea, Anca a scris și un mesaj plin de afecțiune, alături de clip.

„Pure love!!! That's all that matters!!!(n.red. Iubire pură! Asta este tot ce contează!)”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu a fost surprinsă în timp ce strângea în brațe un băiețel [Sursa foto: Facebook]

Fanii au felicitat-o pe Anca Țurcașiu

Urmăritorii actriței de pe rețelele de socializare au fost uimiți de ipostaza în care s-a filmat Anca Țurcașiu, la cei 53 de ani ai săi. Imaginile i-au impresionat pe fanii vedetei. Aceștia s-au bucurat foarte mult pentru ea și nu au ezitat să o felicite pentru gestul emoționant pe care l-a făcut față pe băiețel.

„Ai un suflet mare respect pentru asta”, „Felicitări”, „Un gest cât o.mie de cuvinte! Bravo!”, „Inocență pură!”, „Ce frumos!”, „Un camion de trandafiri meriți!”, „Vai ce te iubeste”, au fost câteva dintre mesajele pe care fanii Ancăi Țurcașiu i le-au lăsat, în secțiunea de comentarii.

Anca Țurcașiu nu pune preț pe lucrurile materiale

Într-un interviu acordat recent, celebra actriță a mărturisit că lucrurile materiale nu o impresionează prea tare și nu dă banii pe bijuterii sau haine foarte scumpe. Anca Țurcașiu a recunoscut chiar că garderoba ei nu conține foarte multe rochii, iar pentru unele evenimente preferă să împrumute ținute.

„Puține, nu am multe(n.red. rochii). Pentru evenimente de obicei împrumut. Am câteva la care țin foarte mult, dar nu, chiar nu îmi umplu garderoba de lucruri.(...) Am o mie de perechi(n.red. de cercei). Eu nu sunt cu firmele, nu mă întrebați despre ele. Eu nu am fost în viața mea ahtiată după branduri, diamante și alte lucruri. Bogăția mare este în cu totul alte locuri”, a povestit Anca Țurcașiu pentru viva.ro .

