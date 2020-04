In articol:

O femeie din Lugoj a manifestat simptome specifice coronavirus și a fost testată, iar, spre disperarea ei, testul pentru COVID-19 a fost pozitit. Ea s-ar fi îmbolnăvit chiar de la un cadru medical de la spitalul din Lugoj, o asistentă care a fost și ea confirmată.

Revoltă la locul de muncă al femeii cu coronavirus

La fabrica la care lucrează femeia infectată cu coronavirus angajații sunt revoltați.

„Femeia ar fi avut o bronșită severă, a fost pe tratament injectabil și asistenta care i-a făcut injecțiile a fost găsită pozitiv. Celelalte femei care au luat legătura cu suspecta, și nu sunt puține, așteptă cu sufletul la gură rezultatul testului. Cine asigură că femeile sunt în siguranță? Nimeni, având în vedere că inginerii nu iau nicio măsură de protecție, în afară de niște măști confecționate de firmă, plus că nu anunță pe nimeni să vină să dezinfecteze secția”, ne-a declarat N.P. conform expressdebanat.ro.

Conducerea firmei spune că au fost luate măsuri împotriva răspândirii coronavirus

De partea cealaltă, conducerea firmei la care lucra femeia din Lugoj spun că au luat măsurile necesaer pentru ca ceilalți angajați să nu se infecteze.

„Secția respectivă este una mare ca suprafață și nu sunt foarte mulți oameni. Pe aproape 3.000 de metri pătrați lucrează cam 30 de oameni pe un schimb. Distanța între utilaje e de aproape trei metri. Toți au fost trimiși acasă, în momentul în care șefa de secție de acolo a identificat primul risc. S-a dezinfectat cu clor și ieri când am primit informația tot schimbul l-am trimis acasă, în izolare. Am sunat și la spitalul de boli infecțioase și am întrebat care e procedura și mi-au explicat că se iau contacții direcți”, a declarat, directorul societății, conform sursei mai sus citate.