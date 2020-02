Constantin Popa, fiul pacientei decedate: S-a aplecat, n-a mai avut oxigen si și-a pus capul pe scaun si s-a strans toata. A murit pe un scaun, da.

Femeia in varsta de 70 de ani a fost adusa cu ambulanta, la spital, in jurul orei 7 dimineata. I s-au facut primele analize si - in ciuda faptului ca respira extrem de greu - a fost pusa pe cod verde.

Cu alte cuvinte, medicii au considerat ca nu era un caz grav, care sa necesite atentie imediata. In urma investigatiilor facute pe parcursul a cateva ore, a reiesit ca batrana avea o acumulare de apa la plamani. Practic, viata ei atarna de un fir de ata, insa pana la ora 22:00, toti medicii au pus-o sa astepte, pe un scaun special destinat bolnavilor.

Ilie Popa, soțul pacientei decedate: Ea era ghemuita de durere.

Constantin Popa, fiul pacientei decedate: Eu am gasit-o in pozitie verticala, tatal meu tot in pozitie verticala. I-a luat ultimele analize la 12.00. Pana la ora 19.00 am venit eu si dupa ce am venit eu, tot in urgenta, pe scaun.

In total, 16 ore de nepasare a avut de indurat biata pensionara. Pana la ultima suflare, cand organismul i-a cedat chiar in Urgenta Spitalului Judetean Constanta.

Femeie moartă după 16 ore de așteptare și chin

Necropsia ceruta de rude indica negru pe alb faptul ca batrana avea grave probleme de sanatate, ce necesitau atentie imediata. A murit de la o insuficienta cardio-respiratorie acuta, la care se adauga alte patru afectiuni.

Reprezentantii Spitalului Judetean Constanta au inceput o ancheta interna. Pana acum recunosc, neputinciosi, ca femeia a fost pusa sa astepte din cauza numarului mare de pacienti veniti pe cod rosu.

Incidentul in care o pacienta moare in urgenta dupa indelungi asteptari vine la numai o saptamana distanta de un scandal monstru. La finalul lunii ianuarie, un tata care si-a adus copilul bolnav la spital, a scos pistolul si i-a amenintat pe medici, satul sa mai astepte ca micutul sa fie consultat.