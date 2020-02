Cel puțin o dată în viață am declarat război deschis kilogramelor în plus. Am ținut ba o dietă, ba alta, ba am decis să nu mai mâncăm seara, după 6, ba am renunțat la micul dejun pentru că am citit pe un site sau într-o revistă că asta e soluția dacă vrei să slăbești rapid.

Mituri greșite despre dietă: Trebuie să renunți la masa de seară

Ani de zile am auzit că, dacă vrei să slăbești, trebuie fie să renunți la masa de seară, fie să o muți cât mai devreme, pe la 6-7. De-a lungul timpului au fost multe voci care au tunat și fulgerat că cina luată după 6 este cel mai mare rău pe care i-l poți face siluetei tale. Total GREȘIT!

Fiecare organism reacționează diferit, avem program diferit, ritmuri și stiluri de viață aparte. Dacă mergi la culcare după miezul nopții, dar ai luat cina la ora 18, până când vei adormi te vei confrunta cu o puternică senzație de foame și vei fi tentat să trișezi apelând la variante nesănătoase de gustări.

Citeste si: Care sunt legumele și fructele cu cele mai multe pesticide. Lista completă - Incredibil ce e pe primul loc

Citeste si: Dieta de iarnă. Cum să slăbești sănătos în sezonul rece

Dacă vrei să slăbești, ce trebuie să faci este să ții cont de program atunci când îți planifici mesele. Adaptează-ți orarul meselor principale și gustărilor în funcție de programul de muncă, orele la care ești pe drum între serviciu și casă, ora la care te trezești și te culci. Nutriționiștii care se declară împotriva acestei reguli pe care mulți o respectă, potrivit căreia trebuie să renunți la masa de seară, spun pe bună dreptate că nu contează neapărat la ce oră mănânci, ci ce anume mănânci.

Mituri greșite despre dietă: Micul dejun este obligatoriu

Un alt mit care circulă este că micul dejun este obligatoriu dacă vrei să slăbești. Prima masă a zilei este importantă, bineînțeles, dar nimeni nu îți garantează că vei slăbi dacă iei micul dejun sau că te vei îngrășa dacă îl vei sări.

Sunt persoane care reușesc să-și țină greutatea sub control cu mai multă ușurință și pun asta pe seama faptului că iau micul dejun în fiecare zi. De fapt, explicația este alta! Cei care sunt conștiincioși și organizați când vine vorba de prima masă a zilei sunt la fel de serioși, riguroși și implicați și când vine vorba de celelalte mese și gustări, așa că cel mai probabil mănâncă mai sănătos, nu fac excese culinare și fac regulat mișcare.

Micul dejun nu te ajută să slăbești! Dacă nu ai timp să mănânci dimineața și o faci pe fugă sau sări peste micul dejun, cel mai probabil asta se va întâmpla și în timpul zilei: fie vei rata și alte mese, fie vei apela la variante nesănătoase sau vei face excese.

Mituri greșite despre dietă: Grăsimile te îngrașă

Un alt mit care circulă este că grăsimile îngrașă. Greșit! Grăsimile, cele sănătoase, nu îngrașă, ba din contră, te ajută să slăbești. Atâta timp cât numărul de calorii este ținut sub control și nu faci excese, grăsimile nu îți vor afecta silueta.

Pentru multe persoane dietele bogate în grăsimi și cu un aport redus de carbohidrați funcționează atunci când vor să scape de kilogramele în plus.

Citeste si: Dieta Rina: 90 de zile de regim pentru corpul pe care il visezi. Ce trebuie sa mananci in fiecare zi pentru a slabi pana la 15 kilograme

Include în alimentația ta grăsimi sănătoase precum carne de somon, unt de calitate, nuci, avocado, ulei de cocos, iar organismul tău va primi energia de care are nevoie pentru a funcționa corespunzător, fără să iei în greutate.

Mituri greșite despre dietă: Detoxifierea e obligatorie!

De câțiva ani e nebunie totală cu curele de detoxifiere! Sunt mulți cei care susțin că nu ai nicio șansă să slăbești dacă nu începi un program de detox.

Să îți supui organismul unei cure de detoxifiere pe bază de sucuri nu este o soluție care îți garantează că vei elimina toxinele și că vei și începe să slăbești.

Citeste si: Alimente bogate în proteine pentru vegetarieni

Citeste si: Lygia Alexandrescu: Minus 3 Kg - Dieta de recuperare dupa Sarbatori

"Rinichii și ficatul sunt responsabili cu detoxifierea organismului și se descurcă de minune în îndeplinirea acestei sarcini fără să aibă nevoie de băuturi speciale și efectele lor miraculoase. De cele mai multe ori aceste sucuri nu conțin nutrienții de care organismul are nevoie pentru a funcționa corespunzător: au conținut redus de fibre, proteine, grăsimi. În lipsa aportului necesar de proteine din alimentație, organismul va începe să consume din mușchi și organe", susține un nutriționist care se declară împotriva curelor de detox. Concluzia e simplă: poți slăbi după un program de detoxifiere, dar asta pentru că nu mânânci iar organismul primește un număr foarte mic de calorii, nu pentru că organismul tău a eliminat substanțele nocive care îți puneau în pericol sănătatea.