Fericirea unei mame care și-a văzut fiul acasă de sărbători s-a transformat într-un coșmar. Băiatul a dispărut fără urmă, după ce ar fi mers la o petrecere. Femeia este disperată: „Știam tot timpul de el”

Mezdrea Gherard, în vârstă de 21 de ani, este de negăsit! Tânărul a dispărut de acasă de 4 zile și nimeni nu știe nimic despre el, iar Camelia, mama acestuia, este disperată și se teme pentru viața copilului ei. Băiatul plecase la muncă în străinătate, pentru a-și câștiga proprii bani, însă revenise în România pentru a petrece sărbătorile de iarnă alături de mama sa.

În seara când Gherard a dispărut, acesta i-a spus mamei sale că merge să se întâlnească cu iubita lui, mai precis la 15 kilometri distanță de casă. Cu toate acestea, întâlnirea celor doi nu ar fi avut loc, asta pentru că tânărul i-ar fi spus partenerei sale că va rămâne acasă, pentru că mama lui are musafiri.

În același timp, Camelia, mama băiatului, susține că avea o relație deschisă cu fiul ei și mereu știa tot ceea ce făcea, însă de această dată se pare că nu a mai fost la fel și nu își poate explica motivul.

„Are iubită în satul vecin de lângă noi, la 15 kilometri, și a spus că merge să se întâlnească cu ea.(...) În seara aia nu a ajuns deloc înapoi, dimineață, la ora 09:00, am crezut că a rămas la prietena lui și duminică dimineața l-am sunat prima dată. Telefonul nu mai suna și după aia am sunat toată ziua.(...) Dacă întârzia mai mult mă suna.(...) Știam tot timpul de el.(...) Mi-a spus (n.r. verișorul) că a rămas la cabană și nu știe mai mult de el nimeni.(...) El i-a spus prietenei că nu poate să ajungă la ea că are altă treabă, că am eu musafiri acasă și el stă cu mine. El totuși a plecat în Vatra Dornei, nu știu cu cine a plecat”, a mărturisit Camelia, mama lui Mezdrea Gherard, pentru un post TV.

Camelia, mama lui Gherard, a anunțat autoritățile că fiul ei este de negăsit

De asemenea, Camelia a apelat și la ajutorul autorităților, așa că femeia a reușit să vadă câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere, văzându-l pe fiul ei cum iese dintr-o cabană, unde avusese loc o petrecere, și se îndreaptă către drum.

„Ce detalii știu de la Poliție și de la prieteni, ce au declarat ei.(...) Toată lumea a plecat, el a rămas, de ce a rămas, nu știu.(...) Unul îmi spune că a fost (n.r. beat), altul că nu a fost.(...) Noi am văzut pe camere că a ieșit din cabană, s-a îndreptat spre o alee unde putea să vină pe strada unde trebuie să vină spre noi. Am văzut când a plecat, am mai văzut la un peco, tot pe camere, a trecut și pe lângă peco respectiv și de acolo nimic. Patronul susține că nu a fost nicio altercație.(...) Unii spun că a fost, alții spun că nu.(...) Toate sesizările le-am depus (n.r. la Poliție).(...) La gară nu era el ”, a adăugat femeia.

În același timp, unul dintre prietenii lui Gherard, care a fost prezent la cabana unde a mers tânărul în seara respectivă, a făcut o serie de declarații, spunând tot ce știe despre băiatul de 21 de ani.

„A stat cu noi, a consumat băuturi alcoolice, a jucat la aparate. A scos o sumă de bani, o sumă mărișoară. Am chemat un taxi și am plecat toți la cabană.(...) A plecat de la cabană tot înainte pe o stradă unde are posibilitatea să vină spre casă(...) Camerele l-au pierdut în capătul străzii, când a făcut dreapta.(...) Pe două camere din centru care ar fi trecut un pod și ar fi făcut dreapta pe peronul gării”, a spus Vasile, prietenul tânărului.

Mezdrea Gherard [Sursa foto: Facebook ]