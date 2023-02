„Fericită lângă un bărbat puternic” Anamaria Prodan a făcut primele declarații după ce a dezvăluit că iubește din nou! Impresara are numai cuvinte de laudă față de noul iubit

In articol:

Anamaria Prodan are toate motivele să fie cea mai fericită femeie. Impresara și-a refăcut viața după divorțul de fostul soț, iar acum se poate considera cu adevărat realizată din toate punctele de vedere. Cu numai câteva ore în urmă, a postat în mediul online o primă imagine cu cel care i-a furat inima, însă fără să dezvăluie identitatea bărbatului, dorindu-și să fie discretă de această dată.

Anamaria Prodan a oferit primele declarații după ce a dezvăluit fanilor ei că se află într-o relație. Divorțul de fostul soț i-a adus multă suferință, însă de acum este hotărâtă să nu mai repete aceleași greșeli. Iară ce dezvăluiri a făcut impresara, după ce și-a făcut publică noua relație!

Anamaria Prodan iubește din nou

Vârsta de 50 de ani a venit la pachet, în cazul impresarei, cu mai multă înțelepciune și dorința de a avea mai multă discreție. Anamaria Prodan își dorește ca următorii 50 de ani să fie cei mai frumoși și prosperi din viața sa, departe de ochii lumii.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu si copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, conform Spynews.

Anamaria Prodan are numai cuvinte de laudă despre noul ei iubit, fiind hotărâtă ca de această dată să schimbe total „strategia” pe care a aplicat-o în relația cu fostul său soț.

„Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am sa trăiesc în liniște frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”, a declarat Anamaria Prodan, conform aceleiași surse.