Mai exact, Leo de la Strehaia a avut, anul acesta, o serie de probleme medicale care ar speria (cel puțin în teorie) pe oricine, desele sale vizite la Urgențe aducându-i și recomandări imperative cu privire la dieta pe care ar trebui să o urmeze.

Cu toate acestea, parcă încercând să sfideze, Leo de la Strehaia a avut parte, de curând, de un adevărat festival gastronomic în casă. Nu de altceva, dar cu mult înainte de tradiționalul Ignat, Leo de la Strehaia a decis să taie un porc. Și, normal, nu s-a puttu abține să nu se înfrupte, spre disperarea celor care țin la sănătatea lui, cu tot felul de mâncăruri grase, conform obiceiului. ”Am tăiat porcii cu o lună și ceva înainte de Crăciun pentru că la noi așa se face ca să putem să facem mușchiul ăsta țigănesc care se numește rânză. Trebuie tăiat de Crăciun și trebuie afumat până atunci”, spunea Leo de al Strehaia în timp ce, cu o carafă plină – probabil cu un vinișor ușor – închina pentru prietenii săi.

Normal, dacă tot a tăiat porcii pentru mușchiulețul afumat, rânza de care vorbea, Leo de la Strehaia nu s-a sfiit să se înfrupte din alte bucăți de carne rămase. Și, spun sursele noastre, a mâncat ca în zilele lui bune, cu o poftă care i-ar speria și pe cei mai mari mâncăi, motiv pentru care, a doua zi, a fost nevoit să rămână la pat, simțindu-se suficient de rău încât să ”jure” că nu va mai face așa ceva. E adevărat, de data aceasta a scăpat de Salvare, deși, spun cei din preajma lui, atunci când și-a revenit a mai ”ciugulit” câteva jumări...

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul- din care ar trebui eliminate complet grăsimile și mâncărurile grele- pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia, mai ales că ”Prințul Țiganilor” a avut de curând și un atac vascular cerebral.