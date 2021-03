Fetița cu cel mai frumos păr din lume! Podoaba capilară a fost vizibilă la ecografia din a 34-a săptămână de sarcină

In articol:

O mamă din Iralandă a avut parte de cea mai mare surpriză din viața ei! Femeia, care credea că toți bebelușii se nasc fără păr, a avut un șoc atunci medicul ginecolog i-a spus că fiica ei, care încă se afla în pântece, are o podoabă capilară neobișnuită pentru un bebeluș.

Bebelușul cu cel mai frumos păr din lume: „Mă gândeam nu se poate”

Părul fetiței a fost vizibil încă de a a 34-a săptămână de sarcină! Acum mama fetiței experimentează tot felul de coafuri în părul fiice sale.

Mama a avut parte de șocul vieții atunci când medicul ginecolog i-a arătat pe ecranul ecografului ce păr des are fiica sa. Alexandra Jechorek era convinsă de faptul că toți bebelușii se nasc fără păr, mai ales că ea a fost un caz, la fel și tatăl și fratele fetiței.

„Când doctorița a întors ecranul spre mine, nu mi-am putut crede ochilor. Era acest mic bebeluș pe ecran cu un cap plin de păr. Mă gândeam nu se poate, acest lucru nu este posibil. Să fiu sinceră, credeam că toți bebelușii se nasc fără păr. Fiul meu Kadin, s-a născut chel, așa că am crezut că acela e felul în care bebelușii se nasc. Dar odată ce am văzut cât de mult păr are fiica mea, am devenit mult mai nerăbdătoare să o întâlnesc, mai ales că Maya deja arăta ca o persoană micuță”, a declarat Alexandra Jechorek, mama micuței.

Maya, fetița cu cel mai frumos păr[Sursa foto: Instagram]

Maya, s-a noscut șase săptămâni mai târziu, pe 9 iunie 2019, la spitalul The Coombe Women and Infants University, din Dublin. Micuța cântărea 3.88 de kilograme, însă, de departe cea mai mare atracție era podoaba capilară, neobișnuit de deasă pentru un nou-născut !

„De îndată ce Maya s-a născut, nu am putut să îmi iau ochii de pe părul ei. Mă așteptam să aibă păr din cauza ecografiei pe care o văzusem, dar să văd acest bebeluș frumos ce avea un păr des, negru pur, era incredibil. A crescut atât de mult că îi ajungea peste urechi. Chiar și doctorii și infirmierele mi-au spus că nu au mai văzut, în toți anii de când lucrează în spital, un bebeluș cu atât de mult păr”, a mai adăugat femeia.

Părul copilei atrage toate privirile, iar mama ei profită de calitățile micuței

Se pare că nu este loc în care să meargă, iar oamenii să nu-i întrebe câți are are Maya, pentru că deși este atât de mică are un păr cum nici unele femei în toată firea nu au, iar când aflau că aceasta are doar 3 luni rămâneau cu gura căscată. La vârsta de un an, prul fetiței ajungea deja până la scutec, iar mama ei nu s-a îndurat să îl taie.

„Nu i-am tăiat niciodată părul până acum. Cred că este foarte frumos și vreau să își lase părul să crească cât de mult dorește ea”, a mai spus mama fetiței.

Maya, fetița cu cel mai frumos păr[Sursa foto: Instagram]

Femeia are foarte mare grijă de părul fetiței, pe care-l spală atent cu regularitate și are grijă să-i facă tot felul de coafuri care să-i pună în valoare prodoaba capilară.

„De obicei, îi fac împletituri sau îl prind în coadă. Ador să îi pun agrafe prin păr. Am diferite colori, de exemplu roz, albastru, roșu și galben, care să se potrivească cu ținutele pe care le poartă. O dau cu șampon și balsam pe păr în fiecare zi”, spune Alexandra. După ce o pieptăn, o dau cu spray și îl usuc cu un prosop. Durează aproximativ 20 de minute, ceea ce este destul de mult, ținând cont că fac acest lucru pe un păr ce are un an vechime”, a mărturisit Alexandra Jechorek.