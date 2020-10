Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta [Sursa foto: Facebook]

O mamă alături de copilul ei a fost ținută patru ore în ambulanță în fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, medicii de la Urgență refuzând să îi consulte fetița, care înghițise o monedă. Reprezentanții S.C.J.U. au declarat că s-a dispus o anchetă internă, potrivit focuspress.ro

Femeia care locuiește în comuna Costinești, acuză medicii Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și ai Spitalului Municipal din Medgidia, deoarece nu au vrut să îi trateze fetița, care înghițise o monedă. După ce sâmbătă, 03.10.2020, femeia și mama sa au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 (se testase deoarece voia să plece pe 05.10.2020, din țară – este asimptomatică și se simte bine), duminică, fetița sa, de 3 ani, a înghițit o monedă. Așa că a sunat la 112 și a fost preluată de serviciul de ambulanță, împreună cu cea mică, și transportată la Spitalul Municipal din Medgidia, una din unitățile sanitare din județul Constanța dedicate tratării pacienților infectați cu SARS-CoV-2. „Medicii au refuzat să mă primească, spunând că nu îi pot face eco sau radiografie copilului“, a declarat femeia din Schitu pentru focuspress.ro

Cele două au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar și aici au fost refuzate.

„Și Spitalul Județean Constanța a refuzat să mă primească, deoarece eu eram testată pozitiv. De la 00.30 noapte și până la 03.30 am stat în ambulanță, în fața Spitalului Județean, și ne rugam cu toții de medicii de la Spitalul Județean să ne primească, dar dânșii tot refuzau. Am sunat la D.S.P. (Direcția de Sănătate Publică Constanța – n.r.) și într-un final am fost primiți dimineața la 04.30. Medicul din Urgența Constanța nu ne-a văzut (a refuzat), i-au făcut o radiografie fetiței și eu am cerut să îi facă un eco, dar dânsa a refuzat. M-am rugat de asistentă de trei ori să îi spună doamnei doctor ca eu nu pot ieși din casă și am nevoie de un eco pentru copil, dar doamna doctor a spus că trebuie sa îi fac investigații la privat. Am sunat la D.S.P. și într-un final i-au făcut și un eco copilului“, a mai declarat mama micuței de 3 ani. (Vezi și: Coșmarul unei tinere după ce s-a infectat cu coronavirus. „Am sute de apeluri către DSP, nu a răspuns nimeni”)

Conducerea S.C.J.U. Constanța a dispus o anchetă internă

„Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța a dispus o anchetă internă în cazul semnalat. În același timp rugăm pacienții care întâmpină neplăceri, să ni le aducă de îndată la cunoștință, astfel încât să putem lua măsurile care se impun“, a precizat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al S.C.J.U.

