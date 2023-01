Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu vrea să își recupereze moștenirea de la mamă! Anca Codrescu rupe tăcerea: "Nu trebuie să împart cu frații vitregi" | EXCLUSIV

In articol:

După ce și-a pierdut tatăl adoptiv în toamna anului trecut, Anca Codrescu își dorește acum să găsească informații despre mama ei de suflet, fosta soție a regretatului actor și să recupereze moștenirea care i-ar fi revenit de pe urma acesteia

Anca Codrescu nu a avut deloc o viață tocmai roz. Fiica adoptivă a regretatului actor Constantin Codrescu a suferit mult, iar relația cu văduva acestuia nu a fost tocmai una bună. Acum, Anca încearcă să găsească urma mamei sale adoptive, despre care știe că a locuit o vreme la Ploiești, cu cel de-al doilea soț, iar mai apoi, după ce a decedat a fost după la Sfântu Gheorghe de către părinții săi.

Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu își dorește să își recupereze moștenirea și de la mama sa adoptivă pentru că vrea ca atunci când vine în România, acasă, să aibă un acoperiș deasupra capului.

Anca Codrescu, dezvăluiri despre moartea mamei sale adoptive

Jurnaliștii Wowbiz.ro au stat de vorbă cu Anca Codrescu despre situația actuală, iar fiica adoptivă a regretatului actor ne-a mărturisit că prietenii de pe Facebook i-au transmis că mama ei adoptivă ar fi fost înmormântată la Sfântul Gheorghe.

După divorțul de Constantin Codrescu ea s-a recăsătorit cu un actor, Adrian Năstase și au locuit împreună la Ploiești. Când a murit mama adoptivă, Anca Codrescu își amintește că era minoră, iar dacă mama adoptivă i-a lăsat ceva, cel care a primit moștenirea a fost actorul Constantin Codrescu.

"Mi-a transmis cineva din mediul online că mama mea s-a recăsătorit după divorțul de tatăl meu cu un actor, Adrian Năstase, culmea nu este rudă cu cel din politică, iar apoi s-a dus în Ploiești.

Când a murit, am înțeles că a fost luată de părinți în Sfântul Gheorghe și nu pot să dau de urma dânsei. Ultima locație care a fost când s-a recăsătorit era în Ploiești, acolo unde am înțeles că s-a dus cu al doilea soț.

Am înțeles că bunicii mei au luat-o și ar fi înmormântată în Sf. Gheorghe, județul Covasna. Eu am întrebat-o pe mama vitregă, văduva tatălui meu, ea știe doar că avea o soră, dar nu știe nimic mai mult", ne-a explicat Anca Codrescu, în exclusivitate.

Ildyko Năstase (Codrescu), mama adoptivă a Ancăi Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu încearcă să își recupereze moștenirea de la mama adoptivă

Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu ne-a mărturisit că a încercat să o întrebe pe văduva actorului informații cu privire la momentul în care mama sa adoptivă a decedat. La momentul la care ea s-a stins din viață, actorul Constantin Codrescu era deja recăsătorit și a fost convinsă că văduva acestuia ar putea să știe ce s-a întâmplat.

"Eu am încercat să iau legătura cu văduva tatălui meu și să o întreb de ea, pentru că era deja căsătorită cu tatăl meu când a murit mama mea și am întrebat-o dacă știe dacă s-a deschis masa succesorală după mama mea și dacă tata a luat partea mea, pentru că eu eram minoră. Tot ce am întrebat-o nu a fost cu rea voință sau ca un atac la dânsa și ea mi-a spus că nu știe, dar nu cred așa ceva.

Eu am zis să profit de acest pas, că o să deschidem masa succesorală după tatăl meu și să încerc să deschis și după mama mea adoptivă", a mărturisit Anca Codrescu, pentru WOWbiz.ro.

Anca este convinsă că soția văduvă a lui Constantin Codrescu nu are ce să îi ascundă în acest caz, mai ales că moștenirea de la mama ei adoptivă i-ar aparține doar ei, nu și fraților vitregi.

"Nu are ce să îmi ascundă. E legal. Dacă ea a murit și familia sau sora a încercat să deschidă masa succesorală, singura moștenitoare am fost pentru că Adrian Năstase nu a avut și nici nu i-au plăcut copii.

Dacă au avut acestă intenție, tatăl meu a luat partea mea pentru că asta este legea și este posibil ca în test să avem surpriza și să am partea de moștenire de la mama mea adoptivă care nu se poate ataca și nici împărții cu frații vitregi sau cu soția tatălui meu. Nu se poate face absolut nimic pentru că sunt singura", a mărturisit Anca, pentru WOWbiz.ro.

Anca Codrescu și Constantin Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu vorbește despre moștenirea de la actorul Constantin Codrescu

Fiica adoptivă a îndrăgitului actor ne-a explicat cum decurg lucrurile și cu moștenirea pe care o va primi din partea lui Constantin Codrescu. Aceasta recunoaște că a așteptat să fie contactată de către soția tatălui săi, iar atunci când i-a dat telefon să o întrebe cum merg lucrurile femeia a deschis o altă discuție sensibilă.

"I-am sunat eu la vreo două săptămâni după ce am ajuns înapoi în Spania. M-au întrebat cum am ajuns și dacă sunt bine și mi-au spus că vor avea nevoie de mine pentru asta.

Mi-au spus că vor fi necesare acte, un cont bancar și tot ce e nevoie le-am spus că mă contacteze. Mi-au spus că o să mă contacteze de la notariat, iar în Snagov am înțeles că există un singur notar în toată comuna și că de Sărbători e foarte aglomerat. Le-am zis că nu e nicio problemă, numai să intrăm în anul în care trebuie făcută masa succesorală.

Am așteptat să mă sune, apoi am sunat-o eu și când am vorbit mi-a spus niște lucruri pe care nu doresc să le aduc acum în discuție(...) Sper să se rezolve această situație cu succesiunea tocmai ca să am și eu un acoperiș și un loc unde să stau când vin acasă", a povestit ea, pentru WOWbiz.ro.

