Fiica Danielei Gyorfi a pus-o la încercare pe Andreea Marin. Maria Gyorfi i-a spus Zânei că seamănă cu Lavinia Pârva, actuala soție a lui Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin a acceptat inviația Mariei Gyorfi în emisiunea sa, „Maria întreabă, adulții răspund”. Din întâlnirea celor două a ieșit un interviu savuros, unde întrebările mai puțin comode nu au fost date la o parte.

Invitata emisiunii, Andreea Marin, a răspuns la toate curiozitățile Mariei, cu zâmbetul pe buze și cu multă diplomație, așa cum îi stă în caracter. În interviul acordat, prezentatoarea tv a vorbit despre relația cu Adrian Brâncoveanu, dar și despre planurile de viitor.

Maria Gyorfi a întrebat-o pe Zână despre realația cu fiica ei, Violeta. Apoi, curiozitatea Mariei s-a îndreptat către relația cu actualul partener al Andreei Marin.

Fiica Danielei Gyorfi a mai vrut să știe dacă vedeta de televiziune are regrete față de celelalte căsnicii care, “ din păcate ”, au luat sfârșit.

“ Din păcate poți să spui doar pentru niște oameni care nu rămân în niște căsnicii ok. Eu nu regret nimic din casniciile mele, s-au terminat când trebuia .” a fost răspunsul oferit de Andreea Marin.

Mai mult, prezentatoarea tv s-a declarat ca fiind o femeie puternică, care nu plânge atât de ușor: “ Nu plâng ușor. Sunt puternica deși au fost momente când lacrimile au curs pe obrazul meu. ”

Fiica Danielei Gyorfi i-a spus Andreei Marin că seamănă cu Lavina Pârva

Încrezătoare așa cum și-a obișnuit telespectatorii, Maria Gyorfi a uimit publicul atunci când i-a spus Andreei Marin că seamănă puțin cu Lavinia Pârva, actuala parteneră a lui Ștefan Bănică Jr.:

Zâna și-a păstrat zâmbetul pe buze și a răspuns că nu are nicio problemă cu acest lucru: “ Așa, și? Suntem oameni cu picioarele pe pământ. Si ce dacă semăn cu Lavinia? Eu nu traiesc in trecut! Traiesc in prezent .”

Maria a continuat seria întrebărilor și a fost curioasă să afle dacă prezentatoarea tv s-ar mai vedea în postura de graviduță. De asemenea, fiica Danielei Gyorfi a vrut să știe și ce părere ar avea fiica ei, Violeta, despre acest lucru.

“ Violeta este foarte încântată de idee. De ce nu? Mai are doi frați, de ce sa nu mai aibă un aibă o surioară sau un frațior .” a răspuns vedeta, precizând și faptul că fiica ei se înțelege extrem de bine cu Radu și Alexandru, frații ei.

Andreea Marin, liniștită cu viața din prezent

Andreea Marin este împăcată cu viața și relațiile pe care le are în acest moment. Se pare că Zâna trăiește o frumoasă poveste de dragoste, care durează deja de 4 ani, cu diplomatul Adrian Brâncoveanu. Recent, Andreea Marin a postat o poză pe social media, unde apare împreună cu actualul partener de viață.