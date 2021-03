Situația incredibilă în care a ajuns Costel Corduneanu, după ce a devenit scriitor! Fostul șef interlop din Moldova cere ajutor financiar de la Stat! EXCLUSIV

In articol:

Costel Corduneanu, unul dintre cei mai influenți interlopi din România ultimelor două decenii, a formulat o cerere de ajutor public judiciar în procesul pe care i l-a intentat fostei soții, Alina. Șeful grupării Cordunenilor a divorțat de Alina Bogdan în 2011 dar abia anul trecut a cerut partajul.

A cerut partajul pentru un apartament din Iași

Ajutorul public judiciar se acordă de către Statul Român în stiuațiile în care venitul net pe membru de familie se situează sub 500 lei (100%), sub 800 de lei (50%) sau proporțional cu nevoile solicitantului în condițiile în care costurile procesului sunt de natură să-i limiteze accesul efectiv la justiție.

În cazul cazul de față, Corduneanu trebuie să plătească o taxă de timbru care reprezintă un procent din valoarea totală a bunurilor pe care acesta le revendică la partaj.

Se pare că partajul cerut de Corduneanu se referă la un apartament de 100 mp situat într-o zonă bună a Iașiului, pe care acesta l-a achiziționat în timpul căsătoriei cu Alina. Costel susține că toți banii provin de la el și cere ca acesta să-i revină în proporție de 100%. El mai spune că fosta soție nu are nici o pretenție la acest imobil și că are o declarație semnată de aceasta prin care îi cedează apartamentul.

Liderul Clanului Corduneanu a fost căsătorit cu Alina Bogdan din 2002 până în 2011.

Fostă glorie a sportului, Corduneanu a devenit șeful inerlopilor din Moldova

Costel Corduneanu a fost condamnat în ianuarie 2020 pentru că ar fi angajat un hacker să-i spargă laptopul actualei iubite pe care o bănuia de infidelitate, iar în luna septembrie a aceluiași an, el a fost eliberat condiționat. Fratele mai mare al lui Adrian ”Beleaua” Corduneanu a anunțat la vremea respectivă că se retrage din viața interlopă și că lucrează la o carte despre viața lui. Costel a fost considerat lider incontestabil al Clanului Corduneanu și a fost sportiv de performanță, el reprezentând România la două ediții ale Jocurilor Olimpice, la disciplina ”lupte libere”. Corduneanu s-a născut într-o familie săracă, cu 11 frați, și s-a apucat de sport pentru a scăpa de condiția sa socială. A renunțat la lupte în 2002, când a și devenit liderul celui mai puternic grup din Moldova. A fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc însă a fost găsit nevinovat în 2013. În prezent, el are o relație cu o tânără pe nume Grațiela, cu care are trei copii.