Fiica lui Aurelian Preda, noutăți despre manuscrisul dispărut după moartea artistului! Cartea cuprindea secrete murdare din lumea muzicii populare: "Ar putea fi acolo unde a murit" | EXCLUSIV

Aurelian Preda a fost un mare cântăreț de muzică populară din țara noastră. Lumea folclorului a fost foarte norocoasă să îl aibă, datorită talentului și dedicării sale.

Acesta a avut o fiică, pe Anamaria Rosa, pe care a iubit-o nespus și căreia i-a lăsat moștenire tot ce avea mai de preț.

În urmă cu câțiva ani, imediat după ce a murit, se auzea că Aurelian Preda ar fi scris o carte în care a dezvăluit unele dintre cele mai mari secrete din muzica populară românească. La scurt timp după decesul acestuia toată lumea a fost curioasă ce se ascunde în manuscrisul respectiv, însă nimeni nu l-a găsit nici până în ziua de azi.

Anamaria Rosa Preda este fiica lui, pe care a iubit-o nespus. Și ea se numără printre cei care a făcut căutări în acest sens, însă tot în zadar. Timpul a trecut, dar manuscrisul nu a fost uitat.

Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Anamaria Rosa a dezvăluit ce s-a mai aflat de acesta, până în prezent.

"Nu am mai găsit nimic. Ideea este că am tot sperat în anii ăștia să apară ceva. M-am gândit inițial că ar putea fi la Viena, acolo unde el a murit, la spital, că poate a scris ceva. Dar nu, nu am găsit nimic. Însă, am promis tuturor celor de acasă că sper ca până la sfârșitul anului viitor, nu promit anul ăsta, să reușesc să scriu eu din cele ce mi s-au întâmplat și mai ales despre viața tatălui meu, așa cum mi-a povestit-o el și despre cariera lui, bineînțeles. Deci, nu am găsit nimic, dar o să fac eu ceva, pentru că el a promis că o să scoată o carte înainte să moară, dar nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta.", a declarat Anamaria Rosa Preda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Fiica lui Aurelian Preda va scrie o carte în memoria tatălui său

De mult timp, Anamaria spunea că își dorește să scrie o carte și să o lanseze pe piață. Mulți au susținut că regretatul artist nu ar fi tatăl ei biologic, însă ea nu a băgat de seamă și nu a fost niciodată curioasă să caute răspunsuri. Ba mai mult, s-a concentrat pe carieră și a continuat să își facă părintele mândru, care o veghează de acolo Sus.

"Niciodată nu am vrut să caut informații despre trecutul meu. Chiar dacă mi s-a spus că tatăl meu, Aurelian Preda, poate nu este tatăl meu biologic, nu am mai avut curiozitatea să aflu dacă este sau nu, pentru că pe mine mă interesează doar faptul că m-a crescut, ceea ce mi-a oferit și niciodată nu am o fiu influențată de chestia asta. Nici dacă aș afla altceva, nu aș fi influențată sub nicio formă. Așa că, probabil în acea carte voi menționa și aceste lucruri, dar nu voi detalia foarte mult, pentru că aș vrea să mă prezint în fața oamenilor și cu amintiri frumoase, nu doar cele triste, dar asta e viața omului și cu bine și cu rele, trebuie să vorbim despre toate.", a mărturisit Anamaria Rosa Preda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.